В Калининградской области стаффордширский терьер покусал двух мальчиков
В Калининградской области, в городе Чкаловске, стаффордширский терьер покусал двух девятилетних мальчиков. Как сообщает «Клопс», пёс бегал по детской площадке и бросался на игравших детей.
Собаку выгуливал 16-летний подросток. Животное находилось без поводка, но в наморднике, у которого владелец обрезал кожаные ремешки, фиксирующие челюсть. Стаффорд около пяти минут носился у подъездов, несколько раз забегал на детскую площадку, а затем набросился на детей.
Прохожий попытался отогнать животное от двух мальчиков. Вскоре во двор пришла хозяйка пса. Женщина предложила принести хлоргексидин, но отказалась назвать своё имя. В травмпункте медики наложили детям швы и сделали первые уколы для профилактики бешенства. Родители вызвали полицию. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.
