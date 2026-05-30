Пьяный россиянин пытался сжечь спящего приятеля из-за отказа уходить
В Самарской области суд рассмотрит дело мужчины, который попытался расправиться со спящим другом. Как сообщает областная прокуратура, злоумышленник облил потерпевшего горючей жидкостью и поджёг.
По информации ведомства, обвиняемый распивал спиртные напитки в квартире вместе с приятелями. Когда один из гостей уснул на диване, мужчина потребовал, чтобы тот покинул жилище, и при этом угрожал поджогом. Получив отказ, злоумышленник облил спящего друга горючей смесью и поджёг.
Потерпевший сумел потушить огонь, выбраться из квартиры и вызвать себе скорую помощь. Врачи спасли ему жизнь. Правоохранители задержали поджигателя. Суд рассмотрит материалы уголовного дела. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось об инциденте в Санкт-Петербурге. Там мужчина заколол приятеля ножом из-за громкой музыки на лестничной площадке.
