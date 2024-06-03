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В Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка в присутствии своего отца

03 июня 2024, 20:09
Фото: iStock/monkeybusinessimages

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец. Кадры избиения публикует Readovka.
На видео видно, как трое детей мигранта избивают русского мальчика, а их отец за этим наблюдает. Предполагается, что взрослый мужчина дополнительно подначивал своих детей. Мальчик громко плакал и пытался уйти от сверстников.

Местные жители рассказали, что инцидент произошел недалеко от рынка, где торгуют именно мигранты.



Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигрант напал на ребенка и заставил его драться со своим сыном. Оказывается, дети не поделили качели на детской площадке. Сын иностранца побежал домой и пожаловался отцу. Тот пришел на площадку и заставил детей драться. Увидев, что сын проигрывает, мигрант сам закончил драку, ударив мальчика в висок кулаком.


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#мальчик
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В Москве осудили супружескую пару, которая убила отца и спрятала тело в диван
В Москве суд вынес приговор супружеской паре, убившей отца и спрятавшей тело в диван
03 июня 2024, 18:31

Фото: iStock/Zolnierek

Московский городской суд признал 29-летнего Андрея Легонькова и его 30-летнюю жену Елену Потапову виновными в убийстве пожилого родственника и назначил им наказание в виде 18 и 16 лет колонии. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на столичную прокуратуру.
По данным следствия, в ночь на 1 января 2023 года мужчина вместе с женой напал на своего отца. Они били пенсионера по голове, а после задушили поясом от халата. Далее они решили спрятать труп. Супруги обернули мертвого отца в пакеты и спрятали в диван, а по квартире расставили ароматизаторы, чтобы скрыть неприятный запах разлагающегося тела.

Злоумышленники также вели переписку с родственниками мужчины с его телефона. Однако сестра убитого через полтора года заподозрила неладное и обратилась в полицию. Тогда полиция обнаружила тело мужчины и вышла на след предполагаемых убийц. Их задержали в Казани. К тому моменту они успели потратить с карты отца 1,3 миллиона рублей.

Суд признал подозреваемых виновными и приговорил сына убитого к 18 годам лишения свободы, а его жену – к 16.

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Хинштейн: не пропустивший скорую замдиректора из Росгвардии уволен в Волгограде
Хинштейн: не пропустивший машину скорой замдиректора из Росгвардии уволен в Волгограде
03 июня 2024, 17:39

Фото: iStock/maxim4e4ek

Замдиректора Волгоградского филиала ФГУП «Охрана» (подведомственно Росгвардии) Петр Евсеев, не пропустивший накануне скорую, уволен с работы.
Такое решение принято руководством Росгвардии, написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Скандал между экс-сотрудником охранного предприятия и врачами кареты скорой медицинской помощи произошел накануне в центре Волгограда. Из-за разборок медики не успели выехать на следующий вызов.

Евсеев себя виновным не считает, он заявил журналистам, что скорая помощь могла доехать до вызова и другим маршрутом. Однако его руководство придерживается другого мнения.

«Надеюсь, пример Евсеева — станет показательным и для других «небожителей», возомнивших себя «сверхлюдьми», для которых не писаны никакие законы», — написал парламентарий.

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В Уфе меньше чем за неделю сгорел уже второй приют для животных

Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности турбины

Воспитателя из Можайска задержали по подозрению в педофилии
#госдума
#росгвардия
#увольнение
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В Уфе за неделю сгорел второй приют для животных
03 июня 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

В Уфе меньше чем за неделю сгорел уже второй приют для животных. В огне погибло несколько десятков кошек.
Пожар произошёл в приюте Любови Локотко в районе Черникова, сообщает телеграм-канал Baza. Пламя охватило около 250 метров вольеров и построек на улице Ульянова. С огнём боролись 21 сотрудник пожарно-спасательной службы и шесть единиц специальной техники. Точное количество погибших животных пока не установлено, однако, по словам хозяйки приюта, ни одному котику спастись не удалось. Причины возгорания пока не установлены.

Совсем недавно, 27 мая, в Уфе сгорел ещё один приют для животных. Тогда неизвестные подожгли собачий приют, погибли два животных. Жертв среди четвероногих могло быть больше, но огонь вовремя заметил случайный прохожий и сумел выпустить собак. Владельцы считают, что приют мог поджечь кто-то из жильцов окрестных домов, недовольных таким соседством.

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#пожар
#приют
#собаки
#коты
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В Финляндии остановили атомную электростанцию
Финская АЭС «Олкилуото-3» приостановила работу из-за неисправности турбины
03 июня 2024, 16:57

Фото: Istockphoto / Wlad74

Атомная электростанция «Олкилуото-3» остановила производство электроэнергии из-за проблем с турбиной, сообщила пресс-служба оператора станции Teollisuuden Voima (TVO).
«Энергоблок "Олкилуото-3″ прекратил генерацию электричества в 11:41 из-за выявленной неисправности турбины», — указано в сообщении.
Компания отметила, что в данный момент проводится расследование для выяснения причин.

Эта электростанция, введенная в эксплуатацию в апреле 2023 года, является самой новой в Финляндии. Полгода спустя она уже остановила работу из-за технических проблем.

В феврале на французской атомной электростанции «Шинон» произошел пожар, что привело к остановке двух реакторов. ASN сообщило, что возгорание началось в трансформаторе реактора номер 3, расположенного вне контролируемой зоны.

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#пожар
#газ
#итоги
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#расследование
#магатэ
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В Можайске воспитатель изнасиловал двух детей
Воспитателя из Можайска задержали по подозрению в педофилии
03 июня 2024, 16:51

Фото: iStock/filrom

В пансионате в Можайске воспитатель растлил минимум двух воспитанников учебного заведения. Об этом сообщает Regions/Можайск со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, жертвами 52-летнего воспитателя стали как минимум двое детей. Сейчас по данному факту возбудили сразу два уголовных дела по статьям о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера.

Решается вопрос об избрании меры пресечения для преступника.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья изнасиловал шестиклассницу, затащив ее в машину. Ученица шла днем по дачному поселку под Мытищами. Когда 13-летняя пострадавшая проходила мимо черной иномарки, водитель заговорил с ней. После угроз он схватил девочку, затащил в машину, а затем изнасиловал. После произошедшего, она убежала домой, рассказав обо всем матери.Мужчину оперативно задержали.


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#воспитатель
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Дочь Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье
03 июня 2024, 16:32

Фото: iStock/Halfpoint

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой едва не погибла на детском дне рождения в Подмосковье. Сначала девочку чуть не придавило декорациями, которые снесло ветром от вертолёта. А после у малышки застряла рыбная кость в горле, и ей потребовалась помощь врачей. Об этом пишет Shot.
Детский праздник состоялся в Сохо Кантри Клаб. В какой-то момент вертолёт с площадки неподалёку поднял лопастями сильный ветер, от которого повалились декорации и чуть не придавили детей.

Но на этом злоключения девочки не закончились. Во время праздничного застолья дочка Кудрявцевой подавилась рыбной косточкой. Её пришлось везти в больницу, где врачи сделали ребёнку эндоскопию и достали инородное тело.
«Меня трясёт! Я на стрессе», — поделилась Кудрявцева своим состоянием в соцсетях.

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В Петербурге задержали находящегося в розыске гендиректора «Лендорстрой-2»
03 июня 2024, 15:55

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Санкт-Петербурге задержали генерального директора закрытого акционерного общества «Лендорсторой-2» Владимира Гурьянова. Об этом пишет «МК в Питере» со ссылкой на собственный источник.
Его обвиняют в сокрытии средств для ухода от уплаты налогов. В 2017 году он перечислил на счёт компании 38 000 000 рублей. Их должны были взыскать в счёт уплаты налогов. Ранее он уже проходил по делам об уклонении от уплаты налогов, но многие из них были прекращены. В 2019 году он Гурьянов получил условный срок.

Ранее сообщалось, что прокуратура ДНР направила в суд уголовное дело американского наёмника из США Марка Уильяма Эллербрука, который принимал участие в боевых действиях против ВС РФ на стороне ВСУ. Следствие установило, что Эллербрук Марк Уильям приехал на Украину 3 марта 2022 года. И вступил в ряды ВСУ в качестве наёмника, согласившись принимать участие в боевых действиях против ВС ДНР и ВС РФ. За это он получил сумму, эквивалентную одному миллиону рублей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве таксист высадил бойцов СВО из-за разговора о теракте в «Крокусе»
03 июня 2024, 15:54

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Москве таксист-мигрант высадил участников спецоперации из-за их разговора о теракте, произошедшем в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает сообщает ИА «Регнум».
«Мы встретились как участники спецоперации, сходили на шашлыки и вызвали машину, чтобы таксист нас развёз по домам. Как обычно у нас бывают темы за войну, какое оружие применяли против нас. Плавно перешли к обсуждению теракта в Крокус-сити», — рассказал боец СВО.

По его словам, как только водитель услышал разговор о теракте, он остановил машину на МКАД, открыл заднюю дверь и попытался вытащить участников спецоперации силой, однако получил отпор. Тогда на помощь ему пришли другие таксисты-мигранты.

Военный считает, что таксисту не понравились слова о том, что, пока русские мужчины воюют, в Москве убили людей. Он также выразил мнение, что таксист поддерживает террористов из «Крокуса».

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После «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара погибли два человека
Во время «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара пострадали 16 человек
03 июня 2024, 15:41

Фото: iStock/lamyai

Во время «Зеленого марафона» в Москве от солнечного удара пострадали 16 человек, при этом два участника погибли, а шестеро находятся в коме. Об этом сообщает Telegram-канал 360.ru.
Мероприятие состоялось 1 июня. В столице тогда температура воздуха достигла 30 градусов жары. Участники соревновались на дистанциях 4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км. Маршрут проходил на Васильевском спуске возле Кремля.

Всего во время спортивно мероприятия пострадали 16 человек. По данным издания, шестеро из них в настоящее время находятся в коме, двое скончались в больнице.

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева заявила, что солнце крайне опасно для больных волчанкой, поскольку ультрафиолетовые лучи способны поразить внутренние органы.

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