В Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка в присутствии своего отца

Фото: iStock/monkeybusinessimages
В Люблино дети мигранта толпой избили русского ребёнка, а за избиением наблюдал их отец. Кадры избиения публикует Readovka.
На видео видно, как трое детей мигранта избивают русского мальчика, а их отец за этим наблюдает. Предполагается, что взрослый мужчина дополнительно подначивал своих детей. Мальчик громко плакал и пытался уйти от сверстников.
Местные жители рассказали, что инцидент произошел недалеко от рынка, где торгуют именно мигранты.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигрант напал на ребенка и заставил его драться со своим сыном. Оказывается, дети не поделили качели на детской площадке. Сын иностранца побежал домой и пожаловался отцу. Тот пришел на площадку и заставил детей драться. Увидев, что сын проигрывает, мигрант сам закончил драку, ударив мальчика в висок кулаком.
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Местные жители рассказали, что инцидент произошел недалеко от рынка, где торгуют именно мигранты.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье мигрант напал на ребенка и заставил его драться со своим сыном. Оказывается, дети не поделили качели на детской площадке. Сын иностранца побежал домой и пожаловался отцу. Тот пришел на площадку и заставил детей драться. Увидев, что сын проигрывает, мигрант сам закончил драку, ударив мальчика в висок кулаком.
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Элина Позднякова