Число погибших при сходе поездов в Испании увеличилось до 39
В Испании число погибших при сходе поездов увеличилось до 39 человек. Об этом сообщает издание EFE.
Происшествие случилось 18 января в автономном сообществе Андалусия на юге страны. При этом общее количество пострадавших составляет около ста человек.
Напомним, что один из поездов следовал из Малаги в Мадрид. Идя по маршруту, он сошел с рельсов и съехал на соседний путь, по которому шел другой состав. В результате произошло столкновение. На месте происшествия работают экстренные службы. Движение поездов по этому маршруту приостановили.
