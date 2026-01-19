Достижения.рф

Число погибших при сходе поездов в Испании увеличилось до 39

Фото: iStock/designbydx

В Испании число погибших при сходе поездов увеличилось до 39 человек. Об этом сообщает издание EFE.



Происшествие случилось 18 января в автономном сообществе Андалусия на юге страны. При этом общее количество пострадавших составляет около ста человек.

Напомним, что один из поездов следовал из Малаги в Мадрид. Идя по маршруту, он сошел с рельсов и съехал на соседний путь, по которому шел другой состав. В результате произошло столкновение. ​На месте происшествия работают экстренные службы. Движение поездов по этому маршруту приостановили.

Иван Мусатов

