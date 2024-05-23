В Калуге частный самолет сошел с ВПП при посадке и получил повреждение

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Частный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Калуги. Об этом написала пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в своем Telegram-канале.
По информации Telegram-канала Mash, на борту было четыре человека — пилот, штурман и два пассажира. Все они являются гражданами Белоруссии. Уточняется, что никто не пострадал.
Воздушное судно получило повреждения. У самолёта сломались шасси и крыло.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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В настоящее время сотрудники Следственного комитета организовали доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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Екатерина Коршунова