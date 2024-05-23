В Польше оторвавшийся от истребителя топливный бак упал вблизи жилых домов

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Польский истребитель МиГ29 в ходе учебного полёта потерял топливный бак, который упал вблизи жилых строений. Об этом главное командование ВС Польши написало на своей странице в соцсети Х.
Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Курово-Баневске, в 30 километрах от границы с Калининградской областью.
Отмечается, что упавший бак был пустой. В результате этого инцидента никто не пострадал, жилые постройки также не были задеты.
Из открытых источников следует, что истребитель приписан к 22-й базе тактической авиации в Мальборке, где базируются ещё несколько таких самолётов.
Подчеркнём, что по данным прошлого года в ВВС Польши насчитывалось 22 истребителя МиГ-29. Однако позднее часть их них передали украинским войскам.
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Отмечается, что упавший бак был пустой. В результате этого инцидента никто не пострадал, жилые постройки также не были задеты.
Из открытых источников следует, что истребитель приписан к 22-й базе тактической авиации в Мальборке, где базируются ещё несколько таких самолётов.
Подчеркнём, что по данным прошлого года в ВВС Польши насчитывалось 22 истребителя МиГ-29. Однако позднее часть их них передали украинским войскам.
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Анастасия Чинкова