Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Калуге мигрант обещал убить воспитательницу детсада за играющего в куклы сына

В Калуге мигрант обещал убить воспитательницу детсада за играющего в куклы сына

Фото: istockphoto/SerrNovik

Фото: istockphoto/SerrNovik

Правоохранители Калуги возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении уроженца одной из стран Средней Азии. Кроме того, проверяется законность получения мужчиной российского гражданства.


Об инциденте рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Калужской области. По предварительной версии, мужчина узнал, что в детском саду его сын играл в куклы. Разгневанный мигрант пришёл в дошкольное учреждение и устроил скандал воспитательнице. Он обвинял женщину в том, что она дала его ребёнку игрушки, в которые могут играть только девочки.

Оказавшиеся поблизости родители других детей просили 48-летнего борца за мужественность успокоиться и вести тебя потише, но тот стал орать на них и пригрозил всех поубивать. Работники детсада вызвали полицию, так как сами не смогли успокоить разбушевавшегося родителя. Мужчину задержали и препроводили в СИЗО. Параллельно с расследованием уголовного дела проверяется законность получения им гражданства РФ.

Читайте также:

Жительница Калужской области продала мигранту отцовские права на свою дочь

Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы

В Ярославской области 3-летний ребёнок получил сильнейший ожог ягодиц в детсаду
#мигрант
#игрушки
#родители
#скандал
#мужчина
#сизо
#сын
#детский сад
В Санкт-Петербурге менеджер банка похитил у клиентов 33 миллиона рублей
06 ноября 2024, 14:51

Фото: istockphoto / Michał Chodyra

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил менеджера одного из банков Михаила Власенко к 6,5 года лишения свободы за кражу 33 миллионов рублей у клиентов. Деньги он использовал для личных расходов, в том числе на отдых. Об этом 6 ноября сообщила прокуратура города.
Власенко был признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В период с августа 2022 года по март 2023 года, работая персональным менеджером в отделе розничных продаж и клиентского обслуживания, Власенко подделывал подписи клиентов на распорядительных документах, переводя их средства на счета посторонних лиц, не информируя о том самих владельцев. В результате ему удалось украсть около 33 миллионов рублей.

Похищенные деньги были потрачены на личные нужды: погашение кредита, покупку подарков для своей девушки, дорогие вещи, гаджеты и на роскошные поездки на курорты и перелеты бизнес-классом.

Читайте также:

«Мисс Россия» София Никитчук задержана во Внуково по подозрению в контрабанде

Мужчина, которому отказали в маникюре в Москве, обратился в Верховный суд

Мошенники выманили деньги у российской пенсионерки за просмотр видео для взрослых
#деньги
#мошенничество
#банк
#похищение
#приговор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные спасатели вызволили из запертой квартиры упавшую на пол пенсионерку
06 ноября 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели открыли дверь в квартиру, где находилась больная пенсионерка. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.
Инцидент произошел в Сергиево-Посадском округе. Мужчина, проходивший по подъезду многоквартирного дома, услышал из-за закрытой двери на третьем этаже зов о помощи. Он позвонил в службу экстренных вызовов 112.
«На место сразу же прибыли спасатели 233-й пожарно-спасательной части, сотрудники полиции и скорой помощи. Выяснилось, что в квартире проживает одинокая 70-летняя женщина, страдающая деменцией и сахарным диабетом. Спасатели открыли дверь специальным инструментом и обеспечили медикам доступ в квартиру», – рассказали в ведомстве.
Женщина лежала на полу и не могла встать. Работники Мособлпожспаса зафиксировали её на мягких носилках и перенесли в машину скорой помощи.

Читайте также:

В Мособлпожспасе просят проверять машины на наличие греющихся под капотом кошек

Спасатели Каширского муниципалитета рассказали жителям округа о правилах безопасности

В Шатуре пёс запер квартиру и не пустил хозяев домой
#мособлпожспас
#спасатели
#квартира
#жильё
#сергиев посад
#пенсионерка
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Угрожавший «вызвать чеченцев» водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела
06 ноября 2024, 14:30

Фото: istockphoto/undefined undefined

Следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело после инцидента в маршрутном такси. Там водитель угрожал пассажирам расправой, которую произведут вызванные им чеченцы.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Следственного комитета России. Инцидент произошёл в подмосковном Красногорске. Водитель маршрутки 833К «Павшино-Опалиха» закрыл дверь прямо перед двумя пожилыми пенсионерками, объяснив это тем, что женщины «треплют ему нервы». В ответ на возмущение таким поступком одного из пассажиров водитель пригрозил ему «вызвать чеченцев».

По данному факту ГСУ СК России по Московской области в отношении разборчивого перевозчика возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 330 УК РФ («Самоуправство»). Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования.

Читайте также:

В Подмосковье водитель автобуса избил подростка за проезд без денег

В Хабаровске водитель автобуса взял ребёнка в «заложники» за неоплату проезда

Забитая пассажирами маршрутка врезалась в автобус в Москве, есть пострадавшие
#уголовное ук
#водитель
#женщины
#инцидент
#ск
#рф
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жительницу Красногорска отпинали ногами из-за её замечания
06 ноября 2024, 13:12

Фото: istockphoto / Andranik Hakobyan

В Красногорске на женщину напали мигранты после того, как она сделала замечание о незаконной продаже алкоголя в ночном магазине, сообщает 360.ru.
Пострадавшая зашла в магазин после 23 часов вечера и заметила, что продавец продаёт алкогольные напитки. На её вопросы по этому поводу он грубо ответил её и послал, после чего произошло нападение.

«Они выбежали толпой из палатки, семь человек, меня отпинали ногами. Потом поехала в травмпункт, у меня зафиксировали черепно-мозговую травму, сломанное ребро, сломанный палец. Еще есть тупая травма живота. Живого места не осталось», — рассказала жертва нападения.
Кроме того, с неё сняли все украшения и разбили телефон. Однако сотрудник полиции, который брал у неё показания после случившегося, решил закрыть на это глаза и разговаривал с пострадавшей грубо.

«Полиция никаких действий не предпринимает. Участковый второй месяц не может ко мне дойти, но зато может дойти ко мне на работу и спросить у начальства, как у меня самочувствие», — сообщила потерпевшая.
Женщина находится на больничном уже два месяца и, по её словам, до сих пор не может прийти в себя.

Читайте также:

В Подмосковье поймали банду иностранцев-домушников

Россиянка заказала убийство сына по мотивам криминальных сериалов

Удовольствие от убийства: После ссоры с родителями 15-летняя девочка наткнулась на изверга-рецидивиста
#подмосковье
#полиция
#нападение
#женщина
#травма
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Мисс Россия» София Никитчук задержана во Внуково по подозрению в контрабанде
06 ноября 2024, 13:08

Фото: istockphoto/Berkut_34

Обладательницу титула «Мисс Россия» Софию Никитчук задержали таможенники в столичном аэропорту Внуково. Её подозревают в контрабанде ювелирных изделий.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, победительница Всероссийского конкурса красоты и вице-«Мисс Мира - 2015» прилетела в Москву из Ниццы транзитом через Стамбул. На таможне её задержали. Девушка везла с собой два кольца, колье Cartier 750-й пробы и золотые часы Patek Philippe. София заявила, что не декларировала «золото-бриллианты», так как все украшения якобы принадлежат ей лично.

Стоимость ювелирных изделий оценивается в 12 миллионов рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении русской красавицы уголовного дела по статьям «Уклонение от уплаты таможенных платежей» и «Контрабанда».

Читайте также:

Перевозка наркотиков: Раскрыты подробности задержания актера сериала «Король и Шут» Ткачука

Таможенники обнаружили контрабанду в 600 бутылок алкоголя на судне из Кореи

Тренер личностного роста и астролог Владислава Петлер обвиняется в контрабанде драгоценностей
#украшения
#часы
#контрабанда
#золото
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Услуги подмосковной Службы помощи при ДТП с начала года получили 239 тыс. водителей
Услуги подмосковной Службы помощи при ДТП получили уже 239 тыс. водителей
06 ноября 2024, 13:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области за 10 месяцев этого года оказала услуги более чем 239 тыс. участникам аварий. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
В службу могут обратиться участники дорожно-транспортных происшествий без пострадавших. В её рамках работают круглосуточная горячая линия и 16 стационарных центров помощи.
«За 10 месяцев Служба помощи при ДТП отработала более 119 тысяч аварий без пострадавших, произошедших в Московской области. Оформить по Европротоколу помогли примерно 17 тыс. аварий, порядка 47 тыс. – в центрах помощи. Это помогает сократить время пребывания участников ДТП на месте происшествия, что в несколько раз снижает вероятность повторных аварий», – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.
Служба помощи даёт рекомендации по поводу необходимых первоочередных действий на месте ДТП, помогает оформить Европротокол, избежать ошибок в оформлении происшествий.

Центры работают ежедневно с 8 до 20 часов. Они расположены в Красногорске, Королёве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округе. В начале ноября центр помощи в Люберцах переехал в новый офис по адресу: Октябрьский проспект, 91.

Адреса всех центров помощи можно на сайте.

Читайте также:

В Московской области перешли на зимнее содержание дорог

Рабочее движение по путепроводу у платформы Быково откроют в конце года

Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности на железной дороге в непогоду
#алексей гержик
#транспорт
#дтп
#авария
#помощь
#центры
#подмосковье
#московская область
#водители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Челябинской области женщина убила в бане новорождённого ребёнка
06 ноября 2024, 12:54

Фото: istockphoto / globalmoments

В посёлке Сулея Челябинской области 32-летняя женщина самостоятельно родила ребёнка в бане и убила его, сообщает URA.RU.
Согласно источнику, с ребёнком было все хорошо: он был доношенным и здоровым.

После убийства женщина обратилась к врачам в гинекологическое отделение города Сатка, где ей поставили диагноз «криминальный аборт».

В региональном следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области было возбуждено уголовное дело.

«Она поместила мальчика в полимерный пакет и оставила в стиральной машине, находящейся в неотапливаемом помещении», — рассказали в региональном следственном управлении.
Читайте также:

Совратившую 12-летнего школьника учительницу обвинили в еще одном преступлении

Смешной приговор: двухлетняя девочка с Кубани не вернулась из детского сада, кто виноват в гибели малышки

Убила сына за съеденный виноград: что стало с опекуншей, обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера Бобиева
#приговор
#уголовное аборт
#убийство
#роды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В деревне под Рузой наши три боеприпаса времён ВОВ
06 ноября 2024, 11:30

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Три проржавевших боеприпаса были обнаружены на приусадебном участке в деревне Копцево в ходе проведения земляных работ, на место немедленно вызвали спасателей, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация об опасной находке поступила в службу спасения «Система-112» от хозяйки приусадебного участка. Она рассказала, что после обнаружения снарядов земляные работы сразу остановили. Прибыв по указанному адресу, взрывотехники идентифицировали боеприпасы как три минометные мины времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Обезвредить снаряды на месте не представлялось возможным, поэтому специалисты поместили боеприпасы в специальный контейнер и отвезли на полигон, где уничтожили в соответствии с правилами безопасности.

Читайте также:

В Подмосковье поймали банду иностранцев-домушников

Виновникам дела о гибели Дугиной грозит пожизненное заключение

Медведь накинулся на женщину во время ужина в ресторане
#рузский городской округ
#спасатели
#боеприпасы
#великая отечественная война
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рыболовное судно с 12 рыбаками на борту терпит бедствие в Баренцевом море
06 ноября 2024, 11:28

Фото: istockphoto/Laura Ragsdale

Рыболовное судно «Алиот», на борту которого находятся 12 человек, внезапно потеряло ход. В настоящее время корабль дрейфует в неспокойных водах Баренцева моря.
Как сообщили РИА Новости в службе наблюдения за флотом северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, никто из членов экипажа и рыбаков на судне не пострадал. К терпящим бедствие выдвинулся спасательный буксир. Судно находится более чем в 60 морских милях севернее Мурманска и в 160 милях от входа в Кольский залив недалеко от мыса Святой Нос. Это практически на границе Баренцева и Белого морей.

По предварительным данным, судно потеряло ход из-за поломки гребного винта. Опасности загрязнения нет. Спасательный корабль «Атрия» отбуксирует рыбаков в порт Мурманск.

Читайте также:

На Камчатке пять человек пострадали при крушении лодки в открытом море

Поиски пропавших с перевернувшегося у Сахалина судна приостановили из-за погоды

В Охотском море найден живым один из трёх пропавших в августе
#судно
#корабль
#новости
#море
#рыбаки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников