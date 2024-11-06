В Калуге мигрант обещал убить воспитательницу детсада за играющего в куклы сына

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Правоохранители Калуги возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством в отношении уроженца одной из стран Средней Азии. Кроме того, проверяется законность получения мужчиной российского гражданства.
Об инциденте рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Калужской области. По предварительной версии, мужчина узнал, что в детском саду его сын играл в куклы. Разгневанный мигрант пришёл в дошкольное учреждение и устроил скандал воспитательнице. Он обвинял женщину в том, что она дала его ребёнку игрушки, в которые могут играть только девочки.
Оказавшиеся поблизости родители других детей просили 48-летнего борца за мужественность успокоиться и вести тебя потише, но тот стал орать на них и пригрозил всех поубивать. Работники детсада вызвали полицию, так как сами не смогли успокоить разбушевавшегося родителя. Мужчину задержали и препроводили в СИЗО. Параллельно с расследованием уголовного дела проверяется законность получения им гражданства РФ.
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Александр Бойцов