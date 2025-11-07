В российском магазине продавщица искалечила покупателя арматурой
В Энгельсе продавщица избила покупателя куском арматуры. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Конфликт между 45-летней продавщицей и 31-летним покупателем произошёл в конце августа в магазине посёлка Придорожный. Во время ссоры женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, схватила арматуру и нанесла мужчине несколько ударов.
Потерпевший обратился в медучреждение. Врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы и повреждение коленно-связочного аппарата. Подозреваемую доставили в полицейский участок.
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Суд избрал для женщины меру пресечения в виде подписки о невыезде.
