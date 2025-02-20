Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали

Фото: istockphoto/Iulianna Est
Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области, передает 112. Уточняется, что они живы, инцидент произошел в районе населенного пункта Новоликеево в Кстовском округе.
Пилот лично вызвал экстренные службы, рассказав о случившемся. Судно загорелось после крушения. Известно, что речь идет о легкомоторнике RV-7.
Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали гражданина Белоруссии с крупной партией наркотиков. Уточнялось, что мужчина пытался провести их в кабине фуры. Речь идет о 140 килограммах гашиша, что квалифицируется, как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело, проведена соответствующая экспертиза. Теперь мужчине грозит пожизненный срок.
Читайте также:
Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда
Reuters: за последний месяц в Средиземном море повредили взрывами три танкера
53-летняя помощница учителя совратила школьника и занялась с ним сексом в классе
Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали гражданина Белоруссии с крупной партией наркотиков. Уточнялось, что мужчина пытался провести их в кабине фуры. Речь идет о 140 килограммах гашиша, что квалифицируется, как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело, проведена соответствующая экспертиза. Теперь мужчине грозит пожизненный срок.
Читайте также:
Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда
Reuters: за последний месяц в Средиземном море повредили взрывами три танкера
53-летняя помощница учителя совратила школьника и занялась с ним сексом в классе
Никита Кротов