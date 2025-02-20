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Легкомоторный самолет упал в Нижегородской области, двое пострадали

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Фото: istockphoto/Iulianna Est

Два человека пострадали в результате крушения легкомоторного самолета в Нижегородской области, передает 112. Уточняется, что они живы, инцидент произошел в районе населенного пункта Новоликеево в Кстовском округе.
Пилот лично вызвал экстренные службы, рассказав о случившемся. Судно загорелось после крушения. Известно, что речь идет о легкомоторнике RV-7.

Ранее сообщалось, что российские таможенники задержали гражданина Белоруссии с крупной партией наркотиков. Уточнялось, что мужчина пытался провести их в кабине фуры. Речь идет о 140 килограммах гашиша, что квалифицируется, как особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело, проведена соответствующая экспертиза. Теперь мужчине грозит пожизненный срок.

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#мир
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Подозреваемую в вымогательстве 5 млн руб. задержали полицейские в Москве
20 февраля 2025, 11:52

Фото: istockphoto/???? ??????

Подозреваемую в вымогательстве на сумму в пять миллионов рублей задержали столичные полицейские при поддержке Росгвардии. Уточняется, что речь идет о 31-летней петербурженке.
«По предварительным данным, ранее знакомая с потерпевшим злоумышленница требовала от него более 5 миллионов рублей, угрожая распространением в интернете сведений, порочащих его честь и достоинство. Потерпевший обратился в полицию», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что девушку задержали на встрече с потерпевшим в ресторане, когда она получила муляж в виде денег. Сейчас следователи разбираются в деталях. Открыто уголовное дело по статье о вымогательстве в особо крупном размере.

Ранее стало известно о задержании жителя Белоруссии при попытке провоза наркотиков в Россию.

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#мир
#россия
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#новости
#вымогательство
#криминал
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Таможенники задержали жителя Белоруссии, пытавшегося провести в РФ 140 кг гашиша
20 февраля 2025, 11:12

Фото: istockphoto/Dzurag

Таможенники задержали жителя Белоруссии при попытке провезти в Россию 140 килограммов гашиша. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.
По информации журналистов, злоумышленник вез запрещенные вещества в кабине фуры. Они были спрятаны в тайнике, где спальное место.

При досмотре сотрудники нашли тайник с брикетами, где было темно-коричневое вещество со специфическим запахом. Эксперты установили, что мужчина вез гашиш.

Открыто уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Фигурант может получить высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что на Шри-Ланке погибла россиянка, пытаясь сделать селфи.

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#мир
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#полиция
#таможня
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Россиянка погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения поезда
20 февраля 2025, 09:52

Фото: iStock/DarthArt

Туристка из России погибла на Шри-Ланке, пытаясь сделать селфи во время движения всемирно известного туристического поезда, пишет Shot.
Согласно сообщению, 53-летняя Ольга Перминова специально отправилась на остров, потому что мечтала прокатиться по самой красивой железной дороге Азии. Утром 19 февраля россиянка добралась до станции Бадулла, где села в поезд, следующий до Коломбо Форт.

Когда поезд уже приближался к городу Элла, где находится знаменитый 9-арочный мост, женщина высунулась из вагона и начала делать селфи. Туристка не заметила камень и об него на полной скорости, после чего вывалилась из поезда.

Россиянку оперативно отвезли в больницу, однако врачи спасти ее не смогли. Женщина скончалась.

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Дагестанские чиновники расстреляли четырех подрядчиков-строителей школы
20 февраля 2025, 04:45

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

В Дагестане двое чиновников, Алибулат Магомедов и Сайпулакади Магомедов, устроили стрельбу во время конфликта с подрядчиками, которые занимались строительством школы в селе Хурик.
Инцидент произошел 14 февраля, а через три дня подозреваемые сами явились в полицию. Уточняется, что напавшие на работников заранее вооружились огнестрельным оружием.

В пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан сообщили, что четверо строителей получили множественные огнестрельные и травматические ранения и были доставлены в больницу. Часть выстрелов пришлась в жизненно важные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших был задержан на месте, второй скрылся. На данный момент ведутся его поиски.

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#школы
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#следователи
#инцидент
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В Москве два мужчины напали на инспекторов ДПС, один из виновников скрылся
20 февраля 2025, 04:45

Фото: telegram-канал «Столичный СК»

В Новой Москве вечером 19 февраля двое мужчин напали на инспекторов ДПС после остановки их автомобиля для проверки документов. Один из нападавших задержан на месте, второй скрылся, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.
По данным следствия, мужчины отказались подчиниться требованиям полиции и проявили агрессию, что привело к потасовке.

Представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что для пресечения нападения был произведен предупредительный выстрел в воздух. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание сбежавшего злоумышленника», — добавила Ирина Волк.
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#рф
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