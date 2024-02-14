В Подмосковье поймали двух лжеводопроводчиков, обманувших пенсионерку

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В Мытищах задержали мужчину и женщину, выдававших себя за сотрудников водоканала и попытавшихся выманить деньги у 87-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, 28-летний мошенник и его 30-летняя напарница представились сотрудниками водоканала и под предлогом проверки оборудования проникли в квартиру к пенсионерке.
Женщина попросила заменить ей смеситель, но вместо этого «водопроводчики» установили фильтр для воды и заставили подписать договор об оказании услуг на 40 тысяч рублей. Пенсионерка сказала, что такой суммы в доме нет, тогда злоумышленники отвезли её в банк. Там волнение женщины заметила сотрудница и вызвала полицию.
Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.
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Женщина попросила заменить ей смеситель, но вместо этого «водопроводчики» установили фильтр для воды и заставили подписать договор об оказании услуг на 40 тысяч рублей. Пенсионерка сказала, что такой суммы в доме нет, тогда злоумышленники отвезли её в банк. Там волнение женщины заметила сотрудница и вызвала полицию.
«Полицейские прибыли на место и задержали обоих злоумышленников, поджидающих в машине свою жертву с деньгами. При досмотре у них нашли фальшивое удостоверение сотрудника водоканала», — говорится в сообщении.
Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество» и отпустили под подписку о невыезде.
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Лев Каштанов