В Калужской области произошла ужасная трагедия

17 февраля 2026, 09:23

В Калужской области при пожаре в доме погибли двое детей

Фото: iStock/grafoto

В Калужской области произошла страшная трагедия. Два ребенка, трех и шести лет, погибли в результате пожара в жилом доме. Инцидент случился 16 февраля 2026 года в селе Совхоз «‎Боровский», сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.