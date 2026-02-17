В Калужской области произошла ужасная трагедия
В Калужской области произошла страшная трагедия. Два ребенка, трех и шести лет, погибли в результате пожара в жилом доме. Инцидент случился 16 февраля 2026 года в селе Совхоз «Боровский», сообщает Следственный комитет России в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия следователи обнаружили тела детей. В связи с трагедией возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Следственные действия продолжаются. Специалисты осматривают место происшествия, собирают улики и опрашивают свидетелей. Устанавливают размер ущерба от пожара. Этот случай вызывает глубокую скорбь и обеспокоенность местных жителей.
