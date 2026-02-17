Россиянин убил четырехмесячного сына ударом по голове

17 февраля 2026, 08:48

В Хакасии пьяный отец убил четырехмесячного сына ударом по голове

Фото: iStock/Diy13

27-летний житель Хакасии подозревается в убийстве своего четырехмесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики в своем телеграм-канале.