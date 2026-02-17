Россиянин убил четырехмесячного сына ударом по голове
27-летний житель Хакасии подозревается в убийстве своего четырехмесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК республики в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло вечером 13 февраля в доме на улице Вокзальной. Когда мальчик в кроватке начал плакать, к нему подошел пьяный отец и несколько раз ударил его рукой по голове. Младенец скончался через два дня от полученных травм.
Уголовное дело возбудили об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем по неосторожности смерть. Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого. В связи со случившимся его задержали.
Ранее сообщалось, что в Орске осудили мужчину, который избил свою сожительницу кастрюлей и вылил ей на голову краску.
Читайте также: