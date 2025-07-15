В Калужской области пять человек погибли в ДТП с BMW и «Газелью»
В районе деревни Клишино в Ферзиковском районе Калужской области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля BMW и «Газели». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Всего в аварии погибли пять человек. Четверо находились в BMW, а один в «Газели».
«Сегодня в 20:38 на 46-м км автодороги Калуга - Таруса в Ферзиковском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств - BMW и грузовой "Газели". В результате ДТП, по предварительным данным, погибли пять человек», — передает агентство.
Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.