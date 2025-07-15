19-летнего юношу перемололо в мясорубке на фабрике в США
Рабочего американской фабрики перемололо в мясорубке в штате Аризона. Как пишет People, предприятие занимается производством замороженных буррито. В публикации сказано, что трагедия произошла, когда 19-летний молодой человек чистил машину на дежурстве, и она включилась.
Погибший успел позвать на помощь, но установка буквально засосала его внутрь. Коллеги несчастного вызвали спасателей, но, когда те прибыли, было уже поздно. Отключить установку не вышло.
Полиция проводит расследование. По заявлению местной прокуратуры, она видит в случившемся лишь несчастный случай. Перед этим сообщалось о «страшной» находке в Калифорнии.
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