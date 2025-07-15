19-летнего юношу перемололо в мясорубке на фабрике в США

15 июля 2025, 21:27

Фото: istockphoto/MattGush

Рабочего американской фабрики перемололо в мясорубке в штате Аризона. Как пишет People, предприятие занимается производством замороженных буррито. В публикации сказано, что трагедия произошла, когда 19-летний молодой человек чистил машину на дежурстве, и она включилась.