Девять человек пострадали во время давки после концерта Бейонсе в Атланте

15 июля 2025, 23:43

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Девять человек пострадали во время давки, возникшей после концерта певицы Бейонсе в Атланте, восьмерым из них потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на телеканал Atlanta News First.