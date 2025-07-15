Девять человек пострадали во время давки после концерта Бейонсе в Атланте
Девять человек пострадали во время давки, возникшей после концерта певицы Бейонсе в Атланте, восьмерым из них потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на телеканал Atlanta News First.
Отмечается, что после концерта кто-то из присутствовавших с громкими криками побежал, после этого началась давка на эскалаторе, который сначала начал двигаться быстрее, а потом резко остановился.
В результате давки пострадали девять человек. Восьмерым потребовалась госпитализация. У них диагностированы порезы и царапины, а у одного пострадавшего зафиксировали перелом лодыжки.
Ранее сообщалось, что певица Пелагея заработает более двух миллионов рублей на сольном концерте, который состоится 18 июля в арт-пространстве «Дизайн-завод» в Москве. Стоимость билетов на концерт начинается от 2,5 тысяч за танцпол и от 12 тысяч за вип-ложу.
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