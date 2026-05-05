Житель Ирландии выдал себя за наркобарона и изнасиловал 16-летнюю школьницу
В Ирландии 26‑летний Крейг О’Коннелл получил тюремный срок за преступление против несовершеннолетней. Об этом пишет Mirror.
О’Коннелл представился наркобароном и запугал 16-летнюю школьницу. Он заявил, что его задержали с запрещенными веществами на сумму 12 тысяч евро по вине девушки. Потерпевшую он склонил к интимной связи, пообещав, что в противном случае «члены банды» якобы придут к ней домой и убьют всю ее семью. Испуганная девушка посчитала, что у нее нет выбора, и согласилась прийти к О’Коннеллу, а преступник записал половой акт на видео.
Позже злоумышленник начал вымогать у потерпевшей деньги и угрожал бывшему парню школьницы. Суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с учетом его криминального прошлого.
