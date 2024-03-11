В Калужской области задержали студента за подготовку теракта

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В Калужской области полицейские задержали студента, который планировал взорвать здание суда по религиозным соображениям. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, 19-летний студент третьего курса калужского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I еще год назад принял ислам. В феврале он приобрёл составляющие для СВУ, после чего принялся изготавливать бомбу прямо в комнате общежития. Он собирался в марте взорвать Калужский районный суд из религиозных соображений по заданию исламских боевиков.
Оперативники задержали молодого человека. При обыске у него обнаружили переписку с куратором, несколько литровых бутылок ацетона, селитры аммиачной, электролита и коробок из-под спичек с готовой зажигательней смесью.
Позднее следствие выяснило, что студента завербовали радикальные исламисты. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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Оперативники задержали молодого человека. При обыске у него обнаружили переписку с куратором, несколько литровых бутылок ацетона, селитры аммиачной, электролита и коробок из-под спичек с готовой зажигательней смесью.
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Элина Позднякова