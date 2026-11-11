В Калужской области женщина промолчала об убийстве и пошла под суд

11 ноября 2026, 21:45

Калужанка укрывала расчленителя и получила штраф в 120 тыс. рублей

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Малоярославецкий районный суд Калужской области вынес приговор женщине, признанной виновной в укрывательстве особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Калужского областного суда.