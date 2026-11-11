В Калужской области женщина промолчала об убийстве и пошла под суд
Малоярославецкий районный суд Калужской области вынес приговор женщине, признанной виновной в укрывательстве особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Калужского областного суда.
Согласно материалам дела, в период с 28 апреля по 18 мая года подсудимая, достоверно зная о совершённом убийстве, по просьбе соучастника согласилась помочь скрыть его следы. Женщина отнесла к реке части тела убитого мужчины, упакованные в пакеты и чемодан, а также убрала следы крови после преступления. Кроме того, она не сообщила сотрудникам полиции о случившемся и вместе с убийцей покинула регион.
Ранее сообщалось, что в апреле 49-летний житель Малоярославца убил и расчленил тело своего 52-летнего знакомого. Фрагменты тела были обнаружены в реке Луже в черте города.
Подсудимая признала свою вину. Суд признал её виновной по части 2 статьи 316 УК РФ (укрывательство преступлений) и приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей.
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