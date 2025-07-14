В Камбодже подростки подмешали девочке снотворное, а после изнасиловали и убили

14 июля 2025, 12:46

В школе Камбоджи подростки напоили девочку снотворным, изнасиловали и убили

Фото: iStock/igorbondarenko

В Камбодже трое друзей — 15-летний Тиен, 16-летний Бо и 18-летний Сок — подмешали в напиток 15-летней девочки лошадиную дозу снотворного. После того как девочка потеряла сознание, они притащили её в школьный туалет и устроили оргию, сообщается в одном из телеграм-каналов.