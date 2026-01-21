Суд приговорил экс-студента колледжа к колонии за нападение с ножом на педагогов
Северный флотский военный суд вынес приговор бывшему студенту строительного техникума Архангельска, который в сентябре 2025 года напал с ножом на педагогов учебного заведения. Об этом сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы.
По решению суда, первые два года осуждённый проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
Инцидент произошёл утром 29 сентября 2025 года. Молодой человек нанёс ножевые ранения преподавателю техникума. Попытку нападения пытались пресечь сотрудники учреждения и студенты, ставшие очевидцами происходящего.
После этого обвиняемый ранил ножом женщину-воспитателя и попытался напасть ещё на двух студентов. Им удалось остановить злоумышленника и удерживать его до прибытия сотрудников правоохранительных органов.
Уголовное дело расследовалось по статьям о покушении на убийство четырёх лиц, в том числе в связи с исполнением общественного долга и по мотивам идеологической ненависти, а также об участии в деятельности террористической организации.
