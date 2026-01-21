Суд приговорил экс-студента колледжа к колонии за нападение с ножом на педагогов

21 января 2026, 12:39

Фото: iStock/BCFC

Северный флотский военный суд вынес приговор бывшему студенту строительного техникума Архангельска, который в сентябре 2025 года напал с ножом на педагогов учебного заведения. Об этом сообщили РИА Новости в региональной прокуратуре. Суд назначил ему 13 лет лишения свободы.