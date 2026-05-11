В Канаде трое уборщиков задушили и забили до смерти пожилых супругов
В канадском городе Абботсфорд троих мужчин признали виновными в жестоком убийстве пожилой супружеской пары. Об этом сообщило издание People.
77-летнего Арнольда и 76-летней Джоанн де Йонг нашли мёртвыми в собственной кровати утром 9 мая 2022 года. Обвиняемыми стали Абхиджит Сингх, Хушвир Тур и Гуркаран Сингх. Все трое работали в клининговой компании, принадлежавшей первому из них, и до расправы несколько раз выполняли заказы в доме пенсионеров.
Преступники связали жертв веревками, мужчине обмотали голову скотчем, а женщине проломили череп и перерезали горло. После содеянного они похитили кредитные карты, чеки и мойку высокого давления, а потом скрылись. Позже они использовали похищенные карты и пытались обналичить чеки, выписанные на свои имена.
Судья отклонила версию защиты о том, что убийство не было спланировано заранее. Приговор фигурантам вынесут 28 мая.
