В Ленобласти мотоциклист насмерть сбил ребенка и погиб, врезавшись в столб
В Ленинградской области 38-летний мотоциклист сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе, после чего сам врезался в столб. Оба участника ДТП погибли, сообщает телеканал 78.ru.
Трагедия произошла 10 мая в поселке Сиверский Гатчинского района. Мальчик ехал на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил мотоцикл. После столкновения со школьником водитель потерял управление и врезался в опору линии электропередачи.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мотоциклист не имел водительских прав. За последний год ему выписали 19 штрафов за нарушения правил дорожного движения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мусоровоз насмерть сбил пожилую женщину. Пенсионерка с тростью шла по проезжей части, когда водитель спецтехники переехал ее, сдавая задним ходом.
