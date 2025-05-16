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В Канаде учительница совратила несколько подростков

Фото: iStock/Natalia Bodrova

Фото: iStock/Natalia Bodrova

В Канаде 36-летняя учительница Марни Бернхэм совратила несколько подростков. Об этом сообщает CHEK-DT.
Впервые педагог была арестована в феврале 2024 года. Поводом стала информация о том, что Бернхэм занималась сексом с несовершеннолетним учеником. В ходе расследования правоохранители заподозрили учительницу и в других случаях совращения школьников.

В отношении Бернхэм предъявлено три обвинения. Одно по статье о сексуальной эксплуатации, а два оставшихся об использовании электронных средств связи для совращения несовершеннолетних. Полиция не называет точного числа жертв, но известно, что их несколько.

Пока учительница находится на свободе. Ей запрещено посещать территорию школы, а также общаться с истцами и несовершеннолетними. При этом полиция подозревает, что Бернхэм могла продолжать совращать малолетних и после первого задержания.

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#педагог
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#секс
#канада
#школьники
В Белгороде мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы за госизмену
16 мая 2025, 02:28

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Житель Белгорода Юрий Ярошенко приговорен к 16 годам колонии за госизмену и подготовку теракта. Об этом сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Белгородской области.
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил Ярошенко к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, остальной части – 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования было установлено, что Ярошенко контактировал с представителями террористической организации и украинской разведки. По своей инициативе мужчина передавал им места размещения российских ПВО, а также маршруты военных РФ. К тому же злоумышленник собирался подорвать гранатой бойцов российской армии и отправить им отравленную еду.

Вся преступная деятельность Ярошенко контролировалась правоохранителями и была пресечена. Помимо срока, мужчина обязан выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

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В поджогах недвижимости премьера Британии Стармера обвинен гражданин Украины
15 мая 2025, 23:55

Фото: iStock/VV Shots

Гражданин Украины Роман Лавринович обвинен в поджогах недвижимости премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Об этом сообщает BBC.
«Гражданину Украины Роману Лавриновичу были предъявлены обвинения по трем пунктам, включая поджог с намерением подвергнуть опасности жизнь человека», — передает издание.

Лавринович обвинен в трех поджогах недвижимости Стармера. Украинец попытался сжечь автомобиль в районе Кентиш-Таун на севере Лондона, частный дом премьера на той же улице, а также дом, где ранее проживал Стармер.

Лавриновича арестовали в юго-восточной части Лондона, в Сиденхэме. Перед судом украинец предстанет уже 16 мая.

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Женщина угрожала взрывом в московском офисе микрозаймов, пишет Shot
Shot: Женщина угрожала взрывом в офисе микрозаймов в столичном Царицыне
15 мая 2025, 22:11

Фото: istockphoto/Dzurag

Женщина угрожала взрывом в московском офисе микрозаймов, пишет Telegram-канал Shot. Авторы публикации уточнили, что все произошло в столичном районе Царицыно. По информации канала, злоумышленница могла решиться на такой шаг по указке мошенников с Украины.
Авторы поста пишут, что полицейским поступил сигнал, что женщина, которая, по словам очевидцев, выглядела взволнованной, зашла в офис микрозаймов на Пролетарском проспекте.

Затем она указала сотрудникам фирмы на провода, угрожая взрывом, если те не откроют кассу. При этом женщина говорила по телефону. На момент написания заметки нет никакой информации о ее задержании, как и о том, был ли у нее муляж или реальное взрывное устройство. При этом очевидцы видели женщину в наручниках рядом с правоохранителями.

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Падение метеорита в российском городе засняли на камеру
Камера домофона в башкирской Уфе засняла падение метеорита
15 мая 2025, 21:46

Фото: istockphoto/Sergey Kuznetsov

Падение метеорита засняла камера домофона в башкирской Уфе. Соответствующие кадры выложил Telegram-канал Ufa_rb.
Видеозапись сделана в Демском районе города. На ней видно, что тело космического происхождения стремительно летит вниз. По информации авторов поста, явление запечатлено в 23:18 по местному времени.
В апреле сотрудники Университета Кертина в Шотландии назвали срок падения огромнейшего метеорита. Специалисты уточнили, что он столкнулся с планетой примерно миллиард лет назад. До этого считалось, что крупнейший метеорит упал на Землю в северо-западной части страны 1,2 миллиарда лет назад.

Также в январе сообщалось об осколках метеорита в американском Маршфиле.

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Чесноком и молитвами: двухметровый подросток попал в больницу с отказом органов в Москве
Двухметровый подросток в больнице после лечения чесноком и молитвами
15 мая 2025, 15:19

Фото: istockphoto/Iulianna Est

С отказом органов в одну из столичных больниц попал двухметровый подросток после того, как мать всю жизнь лечила его молитвами и чесноком. Об этом пишет портал ИА Регнум со ссылкой на источники.
По информации журналистов, 16-летнего парня забрали в реанимацию. Вес пациента составляет 135 килограммов. Медики диагностировали повреждение сердечных мышц, болезни почек, легких и третью стадию ожирения. По словам матери, подросток на здоровье никогда не жаловался и врачей не посещал, а лечила она его травами, чесноком и молитвами.

«Мой мальчик — это подарок от Бога. Я вымолила его. Он — самый главный мужчина в моей жизни. Мы с ним молимся», — пояснила мать.
Чтобы парень поместился, ему сдвинули две кровати, родительница при этом утверждает, что пациент похудел и «даже вон кости видны». До этого он весил 150 килограммов. Женщина добавила, что они голодали и жили бедно несколько лет, а потом она работала в храме уборщицей. Сейчас родительница, по ее словам, не трудится.

«Артем очень много весит, и с ним нужно находиться рядом, присматривать. Он у меня с самого детства очень любит покушать», — сказала она.
Врачи обратились к полицейским, сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#мир
#россия
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