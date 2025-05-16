В Канаде учительница совратила несколько подростков

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В Канаде 36-летняя учительница Марни Бернхэм совратила несколько подростков. Об этом сообщает CHEK-DT.
Впервые педагог была арестована в феврале 2024 года. Поводом стала информация о том, что Бернхэм занималась сексом с несовершеннолетним учеником. В ходе расследования правоохранители заподозрили учительницу и в других случаях совращения школьников.
В отношении Бернхэм предъявлено три обвинения. Одно по статье о сексуальной эксплуатации, а два оставшихся об использовании электронных средств связи для совращения несовершеннолетних. Полиция не называет точного числа жертв, но известно, что их несколько.
Пока учительница находится на свободе. Ей запрещено посещать территорию школы, а также общаться с истцами и несовершеннолетними. При этом полиция подозревает, что Бернхэм могла продолжать совращать малолетних и после первого задержания.
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В отношении Бернхэм предъявлено три обвинения. Одно по статье о сексуальной эксплуатации, а два оставшихся об использовании электронных средств связи для совращения несовершеннолетних. Полиция не называет точного числа жертв, но известно, что их несколько.
Пока учительница находится на свободе. Ей запрещено посещать территорию школы, а также общаться с истцами и несовершеннолетними. При этом полиция подозревает, что Бернхэм могла продолжать совращать малолетних и после первого задержания.
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Иван Мусатов