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В центре Москвы годовалая девочка выпала из окна 11-го этажа

Фото: iStock/maxim4e4ek

В центре Москвы из окна квартиры выпала годовая девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».



Трагедия произошла в жилом доме на Комсомольском проспекте в районе Хамовники.

По предварительной версии, девочка 2024 года рождения облокотилась на москитную сетку, после чего выпала с 11-го этажа.

Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.

Уточняется, что столичная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

Ранее в этот день сообщалось, что в Тюменской области голая наркоманка избивала чужую дочь и заставляла её есть с пола. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».

Анастасия Чинкова

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