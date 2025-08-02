В центре Москвы годовалая девочка выпала из окна 11-го этажа
В центре Москвы из окна квартиры выпала годовая девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
Трагедия произошла в жилом доме на Комсомольском проспекте в районе Хамовники.
По предварительной версии, девочка 2024 года рождения облокотилась на москитную сетку, после чего выпала с 11-го этажа.
Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
Уточняется, что столичная прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.
Ранее в этот день сообщалось, что в Тюменской области голая наркоманка избивала чужую дочь и заставляла её есть с пола. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Радио 1».
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