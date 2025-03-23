В канализационной трубе в подмосковной Коломне нашли тело новорожденного ребенка

Фото: iStock/Dzurag
Тело новорожденного ребенка найдено в канализационной трубе в подмосковной Коломне. Об этом информирует прокуратура Московской области в Telegram-канале.
Тело новорожденной девочки обнаружил слесарь в одной из труб во время прочистки канализации в подвале жилого многоквартирного дома. Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Читайте также:
Число пострадавших в массовом ДТП под Тулой увеличилось
Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли не менее четырех человек
Массовая авария затруднила движение автомобилей на Киевском шоссе
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Читайте также:
Число пострадавших в массовом ДТП под Тулой увеличилось
Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли не менее четырех человек
Массовая авария затруднила движение автомобилей на Киевском шоссе
Екатерина Коршунова