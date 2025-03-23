Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли не менее четырех человек

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Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, около 1,5 тыс. эвакуировали, информирует агентство Yonhap.
Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км от Сеула и быстро распространились на обширные территории из-за ветра и сухой погоды, кадры публикует Telegram-канал SHOT. Отмечается, что огонь уже подобрался к буддийскому храму в уезде Ыйсон.
Правительство страны ввело режим национального бедствия. В настоящее время пожарные работают над устранением огня с помощью вертолетов.
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Екатерина Коршунова