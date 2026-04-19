В Карачаево-Черкесии двое гидов спасли умирающего волка с перебитыми лапами
В Карачаево-Черкесии двое гидов спасли волка, который лежал на дороге со сломанными лапами. Как уточняет Telegram-канал SHOT, животное переехала машина.
Марина и её коллега ехали из Архыза в станицу Зеленчукскую накануне Пасхи за куличом и увидели волка, который из последних сил переползал дорогу. У животного оказались перебиты лапы, рядом лежал бампер.
Хищник учуял запах пасущихся неподалёку баранов и побежал к стаду, но его сбил автомобиль. Когда волк увидел людей, то попытался скрыться, переплыв озеро. Но не смог выбраться и доверился гидам. Те вытащили его из воды. Коллега Марины перевязал хищнику пасть, укутал и отнёс в машину.
Санитара леса доставили в центр помощи животным «Пеликан» в Ставрополе. Сейчас волк идёт на поправку. У него сломаны две лапы, лечение каждой стоит 35 тысяч рублей. Спасатели прозвали двухлетнего самца Куличиком.
