В Самарской области две 14-летние девочки покончили с собой на кладбище
Следственные органы разбираются в обстоятельствах суицида двух 14-летних девочек в посёлке Мирный Самарской области. Подробности приводит региональное Минобразования.
Девочки учились в разных школах. Специалисты провели беседы с руководством школ, учителями и одноклассниками.
На текущий момент информация о травле или конфликтах не подтверждается. Минобразования выразило соболезнования родным и назвало произошедшее невосполнимой утратой. Тела обеих девочек обнаружили на Татарском кладбище 19 апреля.
Следственные органы СК по Самарской области устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетних. Прощание с одной погибшей прошло 19 апреля, со второй — назначили на 21 апреля.
