Трое туристов из незарегистрированной группы сорвались с ледяного склона в КЧР

Трое туристов из незарегистрированной группы сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье. Об этом пишет РИА Новости.
Команда, состоявшая из пяти человек, направлялась к этому живописному месту. Во время похода трое участников оступились и упали, получив серьезные травмы.
На помощь пострадавшим выдвинулась наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда. Они используют технику высокой проходимости, чтобы добраться до места происшествия и оказать необходимую помощь.
Махарское ущелье, расположенное на юго-западе Карачаево-Черкессии у границы с Абхазией, является настоящим природным заповедником, где сохранилась дикая, первозданная красота.
