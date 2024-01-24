В Карелии девушка вышла из клуба и замерзла насмерть

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В городе Костомукша 21-летняя девушка вышла из клуба, собираясь пойти домой, замерзла насмерть.
Daily Карелия. Сообщает, что местные жители писали в социальных сетях, что девушка вышла из клуба без верхней одежды и пошла домой. Приятели девушки по какой-то причине не остановили её.
Есть и другая версия, по которой девушку пытались согреть, но она оказывала сопротивление. Посетители клуба собирались вызвать ей такси, но она сбежала.
По данным Следственного комитета, девушка возвращался домой из клуба и замерзла на смерть. Никаких повреждений на теле эксперты не обнаружили. Причиной смерти стало переохлаждение.
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Есть и другая версия, по которой девушку пытались согреть, но она оказывала сопротивление. Посетители клуба собирались вызвать ей такси, но она сбежала.
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Мария Фирсова