В Карелии карабин пробил голову подростку и вонзился в мозг

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В Сортавале произошел инцидент, в результате которого 13-летний подросток получил серьезную травму головы, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.
Во время плавания в бассейне трос разделительной дорожки неожиданно разорвался, и металлический карабин ударил мальчика, пробив череп и повредив мозг. Пострадавшего срочно госпитализировали и провели экстренную операцию под контролем врачей из республиканской больницы и Санкт-Петербурга. Они успешно извлекли карабин.
Следственный комитет начал проверку по факту получения столь тяжелой травмы.
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Во время плавания в бассейне трос разделительной дорожки неожиданно разорвался, и металлический карабин ударил мальчика, пробив череп и повредив мозг. Пострадавшего срочно госпитализировали и провели экстренную операцию под контролем врачей из республиканской больницы и Санкт-Петербурга. Они успешно извлекли карабин.
«После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова. Понятно, что состояние ребенка может поменяться в динамике. Но в настоящее время ребенок экстубирован, дышит сам», — рассказал Охлопков.В настоящее время состояние подростка стабильно, он переведен в Петрозаводск и дышит самостоятельно.
Следственный комитет начал проверку по факту получения столь тяжелой травмы.
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Дайана Хусинова