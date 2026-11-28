В Карелии обнаружили тело пропавшей 14-летней девочки
В Карелии в лесу нашли тело школьницы со следами насильственной смерти. Об этом сообщает ТАСС.
14-летняя девочка пропала 27 ноября. На следующий день тело ребёнка обнаружили в лесополосе в карельской Питкяранте. У погибшей есть следы удушения и раны от ударов ножом. В совершении преступления подозревают 16-летнего местного жителя, знакомого погибшей.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства гибели школьницы. Следователи проверяют показания знакомых и родственников погибшей. По факту гибели несовершеннолетней проводят доследственную проверку. В ближайшее время правоохранители примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
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