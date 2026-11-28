В Самарской области три ребёнка пострадали и двое взрослых погибли в лобовом ДТП
В Самарской области произошло смертельное столкновение двух легковушек. Подробности приводит пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Тольятти — Димитровград в Ставропольском районе. Установлено, что водитель автомобиля Lada Kalina выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta.
После столкновения машина виновника ДТП продолжила движение и съехала в кювет. В результате аварии погибли водитель Lada Kalina и пассажир Lada Granta. Кроме того, травмы получили трое несовершеннолетних пассажиров второй легковушки, им потребовалась госпитализация. Правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.
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