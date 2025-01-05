В Карелии перевернулся туристический автобус, тяжело пострадали семь человек

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В районе посёлка Ляскеля в Питкярантском округе Республики Карелия туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Тяжёлые травмы получили семь человек.
Об этом сообщил в своём телеграм-канале министр здравоохранения региона Михаил Охлопков. По его словам, четверых пострадавших транспортируют в Сортавалу, троих — в Питкярантскую центральную районную больницу. На месте продолжают работать пять бригад скорой помощи из двух городов. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Глава областного Минздрава уточнил, что всего в перевернувшемся автобусе находились 43 пассажира. Среди тех, кто получил травмы, — жители Москвы, Курска, Белгорода и Воронежа. По характеру повреждений — это переломы конечностей, травмы ушибы головы и грудной клетки.
На месте ДТП продолжают работать представители правоохранительных органов и экстренных служб. Причины подробности аварии уточняются.
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Глава областного Минздрава уточнил, что всего в перевернувшемся автобусе находились 43 пассажира. Среди тех, кто получил травмы, — жители Москвы, Курска, Белгорода и Воронежа. По характеру повреждений — это переломы конечностей, травмы ушибы головы и грудной клетки.
На месте ДТП продолжают работать представители правоохранительных органов и экстренных служб. Причины подробности аварии уточняются.
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Александр Бойцов