В Тульской области спустя 22 года раскрыли убийство из-за денег за квартиру

02 ноября 2025, 10:45

Фото: Istock/Aleksandra Nigmatulina

Следователи СК по Тульской области возобновили расследование убийства 2003 года и нашли подозреваемого. Преступление совершили в апреле 2003 года в деревне Высокое. Подробности сообщает управление Следственного комитета по региону.