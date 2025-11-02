В Тульской области спустя 22 года раскрыли убийство из-за денег за квартиру
Следователи СК по Тульской области возобновили расследование убийства 2003 года и нашли подозреваемого. Преступление совершили в апреле 2003 года в деревне Высокое. Подробности сообщает управление Следственного комитета по региону.
В 2025 году аналитическая группа по раскрытию старых преступлений снова изучила материалы дела, допросила свидетелей и вышла на след мужчины 1978 года рождения. На допросе он признался в убийстве и подробно рассказал о случившемся.
По его словам, в день преступления он ехал в машине со знакомым, который только что получил крупную сумму денег за проданную квартиру. Подозреваемый нанёс знакомому несколько ударов ножом и молотком, забрал деньги и скрылся. Правоохранители задержали мужчину. Суд заключил его под стражу по обвинению в убийстве.
Ранее МВД пресекло работу крупнейшего Telegram-бота, который продавал данные россиян.
Читайте также: