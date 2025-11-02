02 ноября 2025, 10:22

Baza: Мужчина швырнул маленькую собаку в стену в Санкт-Петербурге

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

В Петербурге агрессивный мужчина швырнул маленькую собаку в стену. Об этом пишет Telegram-канал Baza.