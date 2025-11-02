В Петербурге агрессивный мужчина швырнул маленькую собаку в стену
В Петербурге агрессивный мужчина швырнул маленькую собаку в стену. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в Автово, где подросток возвращался с прогулки со своим питомцем и заходил в подъезд дома на улице Маршала Говорова. В этот момент собака гавкнула на девушку, выходившую из лифта. Свидетелем сцены стал неадекватный мужчина.
С криком «Держи свою собаку, а то она не доедет» он схватил животное за поводок и резко отбросил его в стену. После этого хозяева собаки обратились в полицию.
