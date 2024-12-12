В Карелии жители остались без воды из-за аварии на сетях

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В Карелии жители города Питкяранта остались без воды из-за аварийной ситуации, сообщили окружные власти в своей группе «Вконтакте».
Водоснабжение в карельском городе отключили из-за аварии на сетях. Управляющая компания проводила работы по обслуживанию сетей, из-за которых установили технологическую колонку для забора воды. Произошел несанкционированный наезд автотранспортного средства на колонку, из-за чего она была повреждена.
Местным жителям посоветовали запастись водой. Согласно информации из открытых источников, население Питкяранты на 2023 год составляло 8094 человека.
В пресс-службе добавили, что устранением аварии занимается МУП «УК Питкяранта». Согласно предварительной информации, возобновление водоснабжения в карельском городе планируется до 18.00 часов.
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«Уважаемые собственники, в связи с аварийной ситуацией на сетях водопровода 12.12.2024 года с 12:00 часов до устранения аварии будет остановлена подача водоснабжения на весь город», — обратила пресс-служба администрации Питкяранты.
Местным жителям посоветовали запастись водой. Согласно информации из открытых источников, население Питкяранты на 2023 год составляло 8094 человека.
В пресс-службе добавили, что устранением аварии занимается МУП «УК Питкяранта». Согласно предварительной информации, возобновление водоснабжения в карельском городе планируется до 18.00 часов.
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Ольга Енгалычева