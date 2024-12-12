Жительнице Хабаровска по ошибке удалили 16 зубов

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Жительница Хабаровска стала жертвой оказания некачественной медицинской помощи. Ей удалили 16 здоровых зубов при отсутствии показаний для этого.
Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В октябре 2023 года хабаровчанка обратилась в одну из стоматологических клиник города для лечения и протезирования зубов. После осмотра и рентгена врач принял решение об удалении у пациентки 16-ти зубов. Взамен женщине были установлены протезы.
Однако новые искусственные зубы, как показала впоследствии экспертиза, не соответствовали её физиологическим особенностям. Через некоторое время ситуация ухудшилась: возникли осложнения и сильные боли. Женщина обратилась в другую клинику. Там, после подробного обследования, ей сообщили, что никакой потребности в удалении такого большого количества зубов не было. Кроме того, выбранный способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям пациентки.
Хабаровчанка обратилась в суд, где её требования поддержала краевая прокуратура. Суд согласился с её иском к ответчику и взыскал с клиники денежные средства, штраф и компенсацию морального ущерба в пользу потерпевшей в размере одного миллиона рублей.
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Однако новые искусственные зубы, как показала впоследствии экспертиза, не соответствовали её физиологическим особенностям. Через некоторое время ситуация ухудшилась: возникли осложнения и сильные боли. Женщина обратилась в другую клинику. Там, после подробного обследования, ей сообщили, что никакой потребности в удалении такого большого количества зубов не было. Кроме того, выбранный способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям пациентки.
Хабаровчанка обратилась в суд, где её требования поддержала краевая прокуратура. Суд согласился с её иском к ответчику и взыскал с клиники денежные средства, штраф и компенсацию морального ущерба в пользу потерпевшей в размере одного миллиона рублей.
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Александр Бойцов