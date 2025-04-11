В Казахстане блогера приговорили к 5 годам тюрьмы за оскорбляющую русских песню

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Городской суд Алма-Аты вынес приговор казахстанскому блогеру Темирлану Енсебеку за размещение на своей странице в соцсети песни, оскорбляющей русских людей. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что блогера приговорили к пяти годам лишения свободы по статье о разжигании межнациональной розни с использованием соцсетей. В ходе разбирательства Енсебек не признал свою вину.
В материалах дела указано, что блогер опубликовал в одной из соцсетей пост, к которому прикрепил композицию, содержащую шовинистические высказывания в адрес русских людей.
В суде подчеркнули, что подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, что является одними из основополагающих принципов Казахстана.
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В материалах дела указано, что блогер опубликовал в одной из соцсетей пост, к которому прикрепил композицию, содержащую шовинистические высказывания в адрес русских людей.
В суде подчеркнули, что подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, что является одними из основополагающих принципов Казахстана.
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Анастасия Чинкова