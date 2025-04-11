В Казахстане блогера приговорили к 5 годам тюрьмы за оскорбляющую русских песню

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Городской суд Алма-Аты вынес приговор казахстанскому блогеру Темирлану Енсебеку за размещение на своей странице в соцсети песни, оскорбляющей русских людей. Об этом сообщает РИА Новости.