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В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился дом, два человека погибли
30 января 2024, 04:44
Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

В ночь на вторник в Карагандинской области Казахстана произошел взрыв газового баллона в многоквартирном жилом доме, в результате чего частично обрушился второй этаж. Два человека погибли, сообщил аким (мэр) Бухар-Жырауского района Аблай Султангали.
По словам акима, инцидент произошел 30 января в 00:07 по местному времени в двухэтажном 12-квартирном жилом доме поселка Ботакара.

«По предварительным данным, газовый баллон взорвался, что привело к частичному обрушению второго этажа, без возгорания. Площадь обрушения уточняется. Имеются предварительные сведения о наличии людей под завалами. На месте инцидента организован оперативный штаб. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействованы 45 человек и 13 единиц техники», — сообщил аким в социальных сетях.

В ходе ночных операций удалось извлечь шестерых человек из-под завалов, их направили в поселковую больницу. Позднее были обнаружены два тела погибших.

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Жителя Приморья оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата
Приморца оштрафовали на 505 тысяч рублей за стрельбу из автомата на дороге
30 января 2024, 03:48

Фото: istock / Konstantin Shashkov

Мужчину, который устроил стрельбу из охолощенного автомата в результате дорожного конфликта в Уссурийске, суд приговорил к штрафу в размере 505 тысяч рублей. По информации полиции Приморья, инцидент произошел на улице Комарова, где водители автомобилей RAM-1500 и Toyota Corolla Axio не смогли договориться о приоритете движения.
В результате расследования стало известно, что водитель RAM-1500 произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, используя охолощенное оружие системы Калашникова. При обыске квартиры и автомобиля подозреваемого полицейские изъяли оружие, 200 боеприпасов и травматический револьвер. Отмечается, что у мужчины не было разрешения на ношение травматического оружия, и оно было изъято.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). В результате следствия была подтверждена причастность мужчины к преступлению против общественной безопасности. Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 505 тысяч рублей. Помимо этого, правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное хранение, ношение и использование огнестрельного оружия.

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WSJ назвала причину выпадения двери во время полета Boeing 737
WSJ: дверь самолета Alaska Airlines могла выпасть из-за незакрепленных болтов
30 января 2024, 00:15

Фото: istockphoto/Diy13

Инцидент с выпавшей дверью из Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines, вероятно, связан с неправильной установкой болтов во время сборки, сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
По данным источников, в Boeing считают, что сотрудники на стадии производства могли не установить болты на место после переустановки двери. Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) провел металловедческий анализ, однако результаты еще не были опубликованы.

Результаты проведенных тестов должны разъяснить, были ли болты на месте в момент инцидента или они отсутствовали.

5 января Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в аэропорт Портленда (штат Орегон, США) из-за разгерметизации, что привело к выбросу окна. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, и рейс совершался до Онтарио.

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#аэропорт
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#авиакомпании
#сотрудники
#рф
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В Москве строитель принял роды у незнакомки прямо на улице
29 января 2024, 22:25

Фото: iStock/NataliaDeriabina

В Москве строитель принял роды у женщины прямо на улице у отделения полиции, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».  
У женщины начались роды прямо на улице в Молжаниновском районе.

На помощь женщине подоспели строители с ближайшего объекта. Рабочие подогнали машину, положили женщину на утеплитель. Они вызвали скорую помощь, а пока врачи ехали, начали принимать роды у женщины, консультируясь с врачом по телефону.

«Ребенок появился, получилось так, что пришлось взять его на руки. Укутал сразу, достал теплое одеяло, надо было зажать пуповину, спросили у врачей по телефону как. Мы ждали когда придет скорая и тогда уже отдали ее медикам, они перерезали пуповину», — рассказал строитель Сергей, принявший роды у женщины.

Девочку и маму госпитализировали в больницу.

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#рабочие
#роды
#строители
#москва
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Военный психолог Захаров объяснил вербовку учительниц на поджог школ
29 января 2024, 21:53

Фото: istockphoto.com/JuYochi

Военный психолог Алексей Захаров заявил, что гражданских людей, в том числе учителей, вербуют мошенники, когда первые находятся в трудной жизненной ситуации.
«Человека, попавшего в зависимость от преступников, можно заставить напасть на совершенно любой объект — неважно, школа это, военкомат или что-то ещё. Прежде чем оказаться на крючке у террористов, индивид попадает в трудную ситуацию. В итоге с жертвой выстраиваются такие отношения, что та считает, что все её проблемы будут решены, если она выполнит просьбы новых «друзей». И вот старшие, пытаясь спасти младших, сами идут на преступления. О том, что их обманули, они уже узнают постфактум», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Захаров.

Ранее сообщалось, что учительница младших классов пыталась поджечь кабинет в школе №10 в Чебоксарах. Ранее женщина выступила в поддержку украинской армии.

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#происшествия
#учитель
#россия
#украина
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В подмосковном Пересвете по фасаду треснул многоэтажный жилой дом
29 января 2024, 21:29

Фото: Telegram-канал Дмитрия Акулова

В городе Пересвет Московской области треснул фасад многоэтажного жилого дома, в настоящий момент глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов проводит заседание оперативного штаба по вопросу ликвидации последствий разрушения.
О трещине, прорезавшей фасад многоэтажного дома на улице Октябрьской в городе Пересвет, стало известно вечером 29 января.

Известно, что раньше в здании находилось общежитие, однако, позже многие квартиры были приватизированы. Собственники стали проводить перепланировки, в результате чего стена здания просто не выдержала.

Как сообщил Акулов, всем жителям пострадавшего дома будет оказана необходимая помощь. В настоящий момент решается вопрос о размещении жителей дома номер 7 на ночлег. Он также сообщил, что всем пострадавшим будет предоставлено горячее питание, а уже завтра специалисты обследуют «треснувший» дом.

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#сергиев посад
#подмосковье
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Из московской библиотеки выгнали кота после жалобы пьющего пенсионера
29 января 2024, 21:09

Фото: iStock/Nils Jacobi

Давнего жителя столичной библиотеки кота Маркиза выгнали после жалобы пьющего пенсионера, об этом заведующая учреждением Елена Акинова рассказала в интервью для «Подъём».
Кот Маркиз восемь лет прожил в московской библиотеке №248-1, пока жалобу на него не написал постоянный посетитель. Ранее он также жаловался на саму Акинову и других сотрудников, рассказала собеседница издания.

«Игорь Васильевич пишет на нас жалобы уже на протяжении практически двух лет. Жалобы начались с того, что я не дала ему в библиотеке выпить. Вот с этого всё и началось. Сначала он придирался ко мне, потом к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство идёт у него на поводу», — сообщила заведующая.

По её словам, после распоряжения руководства о том, что Маркиза всё же придётся прогнать из библиотеки, кота отдали на передержку.

Акинова рассказала, что после пропажи пушистого сотрудника в заведении стало грустно. В настоящий момент посетители и сотрудники учреждения собирают подписи о том, чтобы вернуть Маркиза назад.

Отмечается, что кот был привит, имел ухоженный внешний вид и медкнижку.

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#кот
#жалобы
#библиотека
#москва
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В Калужской области мужчина и ребёнок заживо сгорели в салоне BMW
29 января 2024, 20:29

Фото: iStock/trikolor

В Калужской области взорвался автомобиль, в салоне заживо сгорели отец с сыном, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трагедия произошла на трассе около села Алекино в Калужской области.

Отмечается, что иномарка BMW X6 была совершенно новой. Однако, в определённый момент, внутри машины что-то хлопнуло, после чего в автомобиле разгорелся пожар.

Женщина успела выбраться из горящего авто, а вот её муж и сын — нет. В результате, мужчина с ребёнком сгорели заживо. В настоящий момент правоохранители устанавливают причины произошедшего.

Ранее пожар произошёл в столичной квартире. В ней, внезапно, взорвался 30-летний телевизор.

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#пожар
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#смерть
#взрыв
#ребёнок
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Украинский FPV-дрон застрял в лобовом стекле машины
29 января 2024, 19:56

Фото: iStock/NatureNow

FPV-дрон застрял в лобовом стекле автомобиля, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На шокирующем кадре видно, как FPV-дрон Вооружённых сил Украины торчит в разбитом лобовом стекле машины. Отмечается, что беспилотный летательный аппарат, врезавшийся в КамАЗ, не сдетонировал.
При этом, где именно произошло происшествие — не уточняется.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли село Мокрая Орловка в Белгородской области. В результате атаки пострадала мирная жительница, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Россиянку госпитализировали в больницу с порезами от стекла на лице и руках.

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#беспилотник
#всу
#обстрел
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В жилом доме Москвы разгорелся пожар из-за старого телевизора
29 января 2024, 19:38

Фото: iStock/Kara Capaldo

В столичном доме произошёл пожар из-за неисправного телевизора, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, происшествие случилось на улице Маршала Захарова в районе Орехово-Борисово Северное.

В квартире у пенсионерки, внезапно, взорвался 30-летний телевизор, после чего начался пожар. Пламя быстро перекинулось на навесной потолок. Пожилая женщина успеха схватить своего полугодовалого внука и выбежать с ним из квартиры. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

Пожар успел распространиться на площадь в восемь квадратных метров, после чего его оперативно ликвидировали.

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#москва
#взрыв
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