В Ульяновске школьник-боксер избил обидчика подруги до потери памяти
В Ульяновске школьник-боксер избил двух сверстников. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайд Ульяновск».
Все произошло 24 ноября в школе №53. Девятиклассник решил разобраться с обидчиком своей подруги. Девочка, на год младше, пожаловалась, что над ней насмехается одноклассник. Спортсмен одним ударом в висок сбил его с ног, а после второго тот потерял сознание. Когда за приятеля попытался вступиться другой подросток, юноша повалил и его.
Учительница узнала о драке, когда школьники пришли в себя, и провела урок, никак не отреагировав на произошедшее. Одному из пострадавших позже потребовалась помощь медиков.
«Егор повторял одно и то же: «Где я? Что со мной? Меня били?» Одноклассники смеялись — никто не знал, что у него сотрясение мозга средней тяжести и частичная потеря памяти», — рассказала его мать.Семья боксера навещала избитого мальчика в больнице, но, по словам женщины, извинений так и не принесла.