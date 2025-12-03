Достижения.рф

В Ульяновске школьник-боксер избил обидчика подруги до потери памяти

В Ульяновске школьник-боксер избил двух сверстников. Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайд Ульяновск».



Все произошло 24 ноября в школе №53. Девятиклассник решил разобраться с обидчиком своей подруги. Девочка, на год младше, пожаловалась, что над ней насмехается одноклассник. Спортсмен одним ударом в висок сбил его с ног, а после второго тот потерял сознание. Когда за приятеля попытался вступиться другой подросток, юноша повалил и его.

Учительница узнала о драке, когда школьники пришли в себя, и провела урок, никак не отреагировав на произошедшее. Одному из пострадавших позже потребовалась помощь медиков.

«Егор повторял одно и то же: «Где я? Что со мной? Меня били?» Одноклассники смеялись — никто не знал, что у него сотрясение мозга средней тяжести и частичная потеря памяти», — рассказала его мать.
Семья боксера навещала избитого мальчика в больнице, но, по словам женщины, извинений так и не принесла.
Лидия Пономарева

