Вдове прислали вещи мужа вместе с его ступнями

В Шотландии вдове случайно прислали вещи мужа вместе с его ступнями. Об этом пишет газета The Scottish Sun.
Аннет Федершпиль рассказала, что ее супруг Марк, страдавший от лейкемии, пропал без вести в июне, сорвавшись с парома в Аргайле. Его тело нашли лишь спустя четыре месяца. После кремации вдова получила пакет с вещами мужа через бюро ритуальных услуг. Разбирая их, она обнаружила, что носки необычно тяжелые.
«Я засунула руки в них и коснулась ног Марка», — с ужасом вспоминает женщина.В итоге ее 87-летний отец сам упаковал останки, чтобы вернуть обратно. Пострадавшая немедленно связалась с сотрудниками службы и полиции. Первые принесли извинения и подтвердили, что сами шокированы произошедшем. Однако стражи порядка отрицают свою причастность к инциденту.
По словам шотландки, она была настолько потрясена, что ее до сих пор мучают кошмары и панические атаки. Женщина обвиняет офицеров в попытке избежать ответственности.