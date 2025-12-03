Вдове прислали вещи мужа вместе с его ступнями

03 декабря 2025, 19:03

В Шотландии вдове случайно прислали вещи мужа вместе с его ступнями

Фото: iStock/kieferpix

Об этом пишет газета The Scottish Sun.





Аннет Федершпиль рассказала, что ее супруг Марк, страдавший от лейкемии, пропал без вести в июне, сорвавшись с парома в Аргайле. Его тело нашли лишь спустя четыре месяца. После кремации вдова получила пакет с вещами мужа через бюро ритуальных услуг. Разбирая их, она обнаружила, что носки необычно тяжелые.

«Я засунула руки в них и коснулась ног Марка», — с ужасом вспоминает женщина.