МВД Казахстана прокомментировало информацию о пропаже Бишимбаева из колонии

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Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана опроверг информацию о пропаже из колонии бывшего министра Куандыка Бишимбаева, который был приговорен к 24 годам по резонансному делу об убийстве своей супруги. Об этом сообщает агентство КазТАГ. Вместе с тем отмечается, что по факту распространения фейковой информации уже возбудили уголовное дело.
«В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности», — говорится в сообщении.Комитет подчеркнул, что виновные в распространении ложной информации понесут наказание, а также призвал ориентироваться на данные из официальных источников.
Ранее телеканал AIRAN заявил, что Бишимбаева не оказалось в колонии, которая находится в селе Аршалы. Информацию об отсутствии в исправительном учреждении экс-министра якобы также подтвердила его адвокат.
Напомним, по резонансному дело об убийстве бывшим министром экономики Казахстана своей супруги решение суда было вынесено весной 2024 года. О том, как судили Куандыка Бишимбаева и как близкие убитой отреагировали на приговор — в материале «Радио 1».
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