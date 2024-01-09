Наехал и протащил на капоте: ДТП с поэтом Рубинштейном, что известно о его состоянии

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Поэта Льва Рубинштейна сбила машина на пешеходном переходе. Водитель автомобиля не сбавил скорость перед «зеброй» и наехал на пешехода, после чего протащил его на капоте несколько метров. Редакция «Радио 1» расскажет о подробностях ДТП и о том, в каком состоянии находится 76-летний писатель.
Автомобиль сбил поэта Льва Рубинштейна на пешеходном переходе
Лев Рубинштейн переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном перекрестке на северо-востоке Москвы. Водитель авто не сбросил скорость перед пешеходным переходом и наехал на мужчину. Видеозапись с места ДТП опубликовал Департамент транспорта столицы в телеграм-канале.
Водитель автомобиля, совершивший наезд, был одет в спецодежду. Очевидцы рассказали, что он стал звонить по телефону и отменять заказы и заявки после аварии. Предполагается, что мужчина спешил на работу, поэтому не притормозил у «зебры».
Литератор в момент прибытия скорой помощи находился без сознания и был экстренно госпитализирован в НИИ им. Склифосовского.
По предварительной информации, собственник автомобиля неоднократно допускал нарушение правил дорожного движения за что был 19 раз привлечен к ответственности за последние 12 месяцев.
Состояние поэта Льва Рубинштейна после ДТП
По информации телеграм-канала «112», Рубинштейн находится в тяжелом состоянии, которое оценивается как нестабильное. У пострадавшего множественные переломы, повреждения внутренних органов, отек мозга и перелом основания свода черепа.
Авторы портала сообщают, что литератору провели сложную операцию и за его жизнь продолжают бороться врачи.
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Эмигрировавший в Израиль поэт и журналист Игорь Иртеньев написал на своей странице в социальной сети, что его друг прооперирован и находится в реанимации. Журналист Мария Слоним рассказала, что поэта после операции погрузили в лечебный сон.
Чем известен Лев Рубинштейн
Будущий литератор родился 19 апреля 1947 года в Москве. После школы Рубинштейн поступил в Московский инженерно-строительный институт, который окончил в 1970 году. Писать стихи он начал в 1980-х годах, тогда же его произведения впервые были опубликованы в самиздате.
Рубинштейн считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Его стихи публиковались не только в России, но и Европе.
76-летний поэт женат и воспитывает дочь.
Литератор неоднократно был замечен в пикетах и митингах, организованных оппозицией. Он также выступал с критикой российских властей и неоднократно высказывался против проведения СВО.
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