В Аргентине при аварии с двухэтажным автобусом погибло семь человек

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В Аргентине двухэтажный автобус упал на бок, в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщает телеканал TN.
«По меньшей мере семеро человек погибли, несколько раненых находятся в тяжелом состоянии», — передает телеканал.
Авария случилась по причине потери управления. Всего в автобусе находилось порядка 50 человек. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось о массовом ДТП в Брянской области. В общем авария привела к повреждению 15 автомобилей. Все началось после столкновения Audi с бордюром.
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