В Аргентине при аварии с двухэтажным автобусом погибло семь человек

За три месяца в одном лишь Татарстане мошенники обманули жителей почти на 1,5 миллиарда рублей, полицейские зафиксировали 6 000 тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Об этом сообщил замначальника профильного отдела Управления уголовного розыска МВД по РТ Рафаэль Мусаев.