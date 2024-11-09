В Казахстане при жесткой посадке вертолета Ми-8 погиб человек

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Вертолет Ми-8, предположительно, принадлежащий Минобороны Казахстана, совершил жесткую посадку в районе села Сарыжар Марктукского района Актюбинской области, которое находится в 60 км от границы с Россией. Об этом сообщили в МЧС республики.
Уточняется, что на борту находились 3 человека, один из которых погиб. Согласно информации ведомства, два человека пострадали, они были госпитализированы в областной центр Актобе.
В МЧС добавили, что на месте инцидента также возник пожар, который был ликвидирован прибывшими на место сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.
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Екатерина Коршунова