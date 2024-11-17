Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей

В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Страшная трагедия произошла в Новосибирской области. В селе Новоселье Купинского района при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей.


Частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья, загорелся в воскресенье, 17 ноября, сообщает МЧС в своём телеграм-канале. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет сумели самостоятельно выбраться. Мать и четверо младших детей остались в доме. К сожалению, все они погибли от огня и дыма. Отец госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Сотрудники пожарно-спасательной службы потушили пожар на площади 80 квадратных метров. В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам. С выжившими подростками работают медики и психологи МЧС.

Читайте также:

Квартира миллиардера вспыхнула в центре Москвы

При пожаре в столичном общежитии в Выхино-Жулебино пострадал один человек

Из-за пожара в Подмосковном отеле эвакуировали шесть человек
#мчс
#семья
#пожар
#многодетная семья
#мать
#жилой отец
#сотрудники
Мэр Ижевска Чистяков: Падение БПЛА не повлияло на работу городских служб
17 ноября 2024, 08:46

Фото: istockphoto/rancho_runner

Ранним утром в Ижевске произошёл взрыв в результате падения беспилотника. Глава администрации города Дмитрий Чистяков сообщил, что это никак не повлияло на работу систем городского хозяйства.
В результате падения БПЛА на одном из предприятий в производственном здании выбило стёкла, серьёзных разрушений нет. Персонал был эвакуирован, пострадал один человек. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.

В своём телеграм-канале Чистяков написал, что утренний инцидент с беспилотником никак не повлиял на работу систем городского хозяйства, все службы работают в штатном режиме. По словам мэра, объекты коммунальной инфраструктуры, городской общественный транспорт работают как обычно. Глава городской администрации также поблагодарил оперативные службы за чёткую и слаженную работу и призвал горожан не поддаваться панике.

Читайте также:

В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе

В Минобороны назвали число уничтоженных за ночь украинских беспилотников

Над Брянской областью уничтожили БПЛА
#транспорт
#пострадавший
#бпла
#человек
#инцидент
#общественный транспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшего министра обороны Грузии повторно объявили в международный розыск
17 ноября 2024, 07:55

Фото: iStock/???? ??????

В России повторно объявили в международный розыск бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили, заочно обвиненному в особо крупном мошенничестве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС. Лефортовский суды Москвы, как отмечается, избрал ему заочную меру пресечения в виде ареста.
«Кезерашвили Давид Шотаевич внесен в базу розыска МВД РФ, он объявлен в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, столичный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», — приводят в агентстве слова собеседника.
Напомним, в 2016 году глава СК РФ Александр Бастрыкин, что бывший глава Минобороны Грузии Кезерашвили является одним из фигурантов уголовного дела о военных преступлениях, совершенных во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Вместе с тем дело против Кезерашвили завели в 2013 году и в самой Грузии. Его обвинили в участии и покровительстве незаконному «спиртовому» бизнесу, контрабанде и взяточничестве в особо крупных размерах.

Читайте также:

Топ-менеджера Ростелекома задержали по делу о мошенничестве

В Москве росгвардейцы задержали таксиста, объявленного в федеральный розыск

МВД разыскивает экс-главу батальона «Луганск-1» Артема Витко
#суд
#дело
#мвд
#розыск
#ук
#мошенничество
#ск рф
#минобороны
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Удмуртии прогремел взрыв в заводском цехе
Бречалов сообщил о взрыве в заводском цехе в Удмуртии, есть пострадавший
17 ноября 2024, 07:35

Фото: istockphoto.com/ru/dzika_mrowka

Взрыв произошел в заводском цехе в Удмуртии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Александр Бречалов.
Согласно предварительным данным, заводской цех атаковал беспилотник, кадры публикует Telegram-канал Baza. В результате произошедшего один человек пострадал. Его госпитализировали.



На производстве выбило стекла, однако серьезных разрушений нет, добавил Бречалов. На месте происшествия работают все оперативные службы.

Читайте также:

В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель

В российском регионе уничтожили украинский беспилотник

При обрушении кровли на шахте «Таштагольская» в Кузбассе пострадал человек

#цех
#беспилотник
#человек
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США зафиксировали первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян
17 ноября 2024, 07:33

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Департамент здравоохранения штата Калифорния сообщил, что зафиксировал первый в США случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян mpox (сlade I). Заболевание обнаружили у человека, недавно приехавшего из Африки.
«Департамент здравоохранения <...> обнаружил первый идентифицированный случай штамма clade I оспы обезьян в США. Подтвержденный случай произошел у человека, недавно приехавшего из Африки, и связан с текущей вспышкой штамма clade I в Центральной и Восточной Африке», — сказано в пресс-релизе.
В департаменте отметили, что этот штамм провоцирует более тяжелое течение болезни, чем уже обнаруженный в Штатах clade II. Однако, по заверениям ведомства, вызванная новым штаммом вспышка заболевания может оказаться проще в лечении, чем предыдущие. Образцы вируса уже отправили в Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
«Пациент изолирован дома и восстанавливается. <...> Опасений или доказательств того, что штамм clade I распространяется в Калифорнии или США нет», — подчеркнули в калифорнийском департаменте здравоохранения.
Читайте также:

В США ввели комендантский час из-за смертельно опасного вируса

Вирусолог Чепурнов раскрыл первые признаки оспы обезьян

Вирусолог Альтштейн раскрыл, распространится ли в мире оспа обезьян
#сша
#пациент
#дома
#штамм
#болезни
#заболевания
#оспа обезьян
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК проверит детали гибели премьера Мариинского театра
17 ноября 2024, 03:51

Фото: istockphoto/NetPix

Следственный комитет организовал расследование гибели премьера Мариинского театра, заслуженного артиста России Владимира Шклярова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Санкт-Петербургу.
«Предварительно, причиной смерти стал несчастный случай», – заявили в силовом ведомстве.

По данным оперативной службы, смерть заслуженного артиста России не носит криминального характера.

О гибели ведущей артистки Мариинского театра стало известно 16 ноября. Предположительно, он упал с балкона. Известно, что Шкляров получил травму спины. Он умер за два дня до сложной операции и долгое время принимал обезболивающие.

Читайте также:

Умер исполнитель роли Олега Кошевого в «Молодой гвардии» Георгий Асатиани

Киноиндустрия понесла утрату — скончался киновед Борис Криштул

Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
#театр
#следственный комитет
#расследование
#препараты
#операция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК возбудил уголовное дело после призывов студентов МФЮА «резать русню»
17 ноября 2024, 02:59

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

УправлениеСледственного комитета (СК) России по Москве возбудило уголовное дело в отношении студентов МФЮА за видеозапись с призывами «резать русню». Об этом сообщается в Telegram-канале центрального офиса ведомства.
Ведомство сообщило, что в учебном заведении столицы в социальных сетях было распространено видео, на котором молодые люди с иностранными флагами выкрикивают «противоправные лозунги». Расследованием руководит председатель СК России Александр Бастрыкин.

В комментариях мнения относительно перевода обращения молодых людей разделились. Некоторые пользователи считают, что студенты говорят «Режь русню, Азербайджан», а другие — «Да здравствует Азербайджан».

9 мая, после того как вооруженный ученик напал на одноклассника школы в Иркутске, следователи возбудили уголовное дело по двум пунктам обвинения.

Читайте также:

На Урале семье тезки ударившего девочку в живот мигранта начали угрожать

Росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в Москве

Две школьницы из Подмосковья обвинили игрока Brawl Stars в изнасиловании
#следственный комитет
#расследование
#призыв
#иркутская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два БПЛА сбили в российском регионе
Минобороны РФ: ПВО сбили два БПЛА в Орловской области
17 ноября 2024, 00:23

Фото: istockphoto.com/ru/aapsky

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Орловской областью. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.
«С 21:40 до 22:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что беспилотники были сбиты дежурной системой противовоздушной обороны.

Ранее система ПВО сбила пять БПЛА за полчаса.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.


Читайте также:

Над регионами РФ за ночь уничтожили 34 украинских БПЛА

Зеленский рассказал, кто способен быстро урегулировать украинский конфликт

В Германии раскрыли влияние разговора Путина с Шольцем на Украину
#бпла
#пво
#минобороны рф
#орловская область
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Херсонской области при обстреле погиб мирный житель
16 ноября 2024, 23:30

Фото: istockphoto/RamonCast

Мирные жители погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Великие Копани в Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко, передает ТАСС.
«В результате обстрела жилого сектора села Великие Копани погиб мужчина 1978 года рождения», – заявил он.

Ранее стало известно, что критические объекты инфраструктуры были повреждены в результате ракетного удара по части Херсонской области, оккупированной украинскими войсками. Глава местного областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин рассказал об ущербе, нанесенном газораспределительной станции.

Кроме того, ранее сообщалось, что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на территории Херсонской области стоили элитному спецназу потерь.

Читайте также:

Житель Энергодара погиб при обстреле города ВСУ

ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

В Энергодаре заявили об использовании ВСУ западных технологий для удара по городу
#херсонская область
#обстрел
#всу
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роспотребнадзор проверяет информацию о консервах с паразитами в торговых сетях
16 ноября 2024, 22:16

Фото: iStock/digicomphoto

Московское управление Роспотребнадзора начало проверку появившейся в сети предварительной информации о рыбных консервах с личинками паразитов в торговых сетях «Пятерочка» и «Дикси». Об этом само ведомство сообщило в своем телеграм-канале.
«Специалисты управления Роспотребнадзора по городу Москве проводят проверку по информации, размещенной в сети Интернет, о рыбных консервах с наличием личинок паразитов в сетевых организациях торговли «Пятерочка» и «Дикси», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в одних из консерв, взятых на анализ, не обнаружили живых личинок паразита, однако нашли мертвых личинок нематод из рода Anisakis. После этого результаты исследования отправили в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» для всесторонней и объективной оценки.

На данный момент инспекторы проверили по пять супермаркетов каждой организации, отмечает ведомство, но рыбные консервы производства ООО «Дефриз», о которых говорилось в жалобах, в продаже не были найдены.

Столичный надзорный орган запросил пояснения от обеих торговых сетей, а также отправили информацию о консервах «Дифрих» в приморский Роспотребнадзор.

Читайте также:

В российских магазинах обнаружили консервы с личинками червей

Роспотребнадзор нашел причину массового отравления детей в школе Новочебоксарска

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки
#роспотребнадзор
#консервы
#интернет
#контроль
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате