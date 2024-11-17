В Новосибирской области во время пожара погибли мать и четверо детей

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
Страшная трагедия произошла в Новосибирской области. В селе Новоселье Купинского района при пожаре в частном доме погибли мать и четверо детей.
Частный жилой дом, в котором проживала многодетная семья, загорелся в воскресенье, 17 ноября, сообщает МЧС в своём телеграм-канале. Отец и двое сыновей 12 и 14 лет сумели самостоятельно выбраться. Мать и четверо младших детей остались в доме. К сожалению, все они погибли от огня и дыма. Отец госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Сотрудники пожарно-спасательной службы потушили пожар на площади 80 квадратных метров. В причинах возгорания предстоит разобраться специалистам. С выжившими подростками работают медики и психологи МЧС.
Читайте также:
Квартира миллиардера вспыхнула в центре Москвы
При пожаре в столичном общежитии в Выхино-Жулебино пострадал один человек
Из-за пожара в Подмосковном отеле эвакуировали шесть человек
Александр Бойцов