В российском многоквартирном доме произошел взрыв газа

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В Ижевске на улице Воровского в четырехэтажном доме взорвался газ. Об этом информирует управление МЧС по Удмуртии в телеграм-канале.
По информации спасателей, есть один пострадавший. Отмечается, что в результате взрыва возгорание не началось.
«В результате деформирована перегородка между комнатой и кухней, повреждено остекление 3 окон. Несущие стены и перекрытия не пострадали», — сообщили в МЧС.
До этого сообщалось, что в результате взрыва газа в пекарне Ставрополя пострадали 7 человек. Газовоздушная смесь взорвалась вечером 26 декабря на улице Серова. Взрывная волна разрушила кровлю здания на площади в 150 квадратных метров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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