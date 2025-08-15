В Казахстане задержан водитель самосвала, пытавшийся убить людей в Новосибирске
В Казахстане задержан водитель самосвала, который пытался задавить людей в Новосибирске. Об этом сообщает telegram-канал 112.
Напомним, что 10 августа мужчина за рулем самосвала пытался задавить людей на остановке. Машина въехала в толпу прохожих несколько раз. По счастливой случайности жертв в происшествии удалось избежать.
Как оказалось позднее, водитель пошел на это после конфликта неадеквата с мужчиной и женщиной накануне. Именно они и должны были оказаться под колесами самосвала. Водитель после случившегося бежал из страны. Его задержали силовики в Казахстане. Скоро его экстрадируют в РФ.
