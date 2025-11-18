В Сочи произошло серьёзное ДТП с участием кроссовера и фуры
В Сочи кроссовер на полной скорости залетел под фуру
Ночью в Сочи случилась серьёзная авария. На улице Ленина, перед спуском в Кудепсту, водитель кроссовера с калмыцкими номерами на большой скорости врезался в припаркованную у обочины фуру. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».
По предварительным данным, легковушка не успела затормозить и буквально ушла под грузовик. Машина получила серьёзные повреждения передней части.
Информация о пострадавших сейчас уточняется. На месте работают сотрудники ГИБДД — им предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП, включая возможное превышение скорости и состояние водителя.
Читайте также: