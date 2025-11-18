В Сочи произошло серьёзное ДТП с участием кроссовера и фуры

18 ноября 2025, 13:52

В Сочи кроссовер на полной скорости залетел под фуру

Фото: Istock / SERHII LUZHEVSKYI

Ночью в Сочи случилась серьёзная авария. На улице Ленина, перед спуском в Кудепсту, водитель кроссовера с калмыцкими номерами на большой скорости врезался в припаркованную у обочины фуру. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».